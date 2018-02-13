مذكرات الشاذلي تصنع الجدل

انتقد الكاتب عبد العزيز بوباكير صدور كتاب جديد عن الشاذلي بن جديد ألفه الأستاذ رابح لونيسي، وقال بوباكير الذي سبق له كتابة الجزء الأول من مذكرات الرئيس الراحل: "مؤرخ يدعى رابح لونيسي أصدر كتيّبا بعنوان: "الرئيس الشاذلي بن جديد: دراسة أكاديمية حول سياساته ونظامه مع قراءة في الجزء الأول من مذكراته. (...) هذا الكتاب مجرد انطباعات وكلام جرائد، يتحدث عن أشياء ومواضيع حساسة سماعا."

وأضاف بوباكير في منشور له موضحا: أولا: أنا لم أقرأ كتابه المذكور، ثانيا: المذكرات قرأها الشاذلي بجزئيها، ثالثا: المؤرخ هو من سلخ أجزاء كبيرة من مذكرات الشاذلي ونسبها إلى نفسه، رابعا: كان عليه انتظار صدور الجزء الثاني من المذكرات ليكتب على أساس معطيات وليس نزوات...".

يشار إلى أنه سبق للكاتب احميدة عياشي أن صرح عبر قناة "الشروق نيوز" بعدم وجود جزء ثان من مذكرات الشاذلي، وهو الأمر الذي نفاه بوباكير متمسكا بوجوده!