محتالان يسلبان 8 مواطنين مليار سنتيم بتيزي وزو

أوقفت مصالح امن دائرة مقلع بتيزي وزو، شخصا ينحدر من مدينة ذراع بن خدة ولا يزال البحث جاريا عن شريكه في سلب 8 مواطنين منحدرين من مختلف ولايات الوطن أكثر من مليار سنتيم في عمليات احتيال مختلفة. القضية التي سمحت باكتشاف بقية القضايا، تمثلت في إيداع مواطن من الجزائر العاصمة، شكوى ضد مجهول، مفادها تعرضه لعملية نصب جردته من مبلغ مالي قدر بـ450 مليون سنتيم، حيث اتفق مع الجاني على شراء سيارة نفعية، إلا أن الأخير اختفى بالمال دون تسليم المركبة.

المعلومات التي أدلى بها الضحية، مكنت من التوصل لتحديد شخصية المحتال المنحدر من مدينة ذراع بن خدة والذي كشف عن وجود شخص آخر متورط معه في ذات العملية، يقطن في ذات المدينة هو الآخر، وقد تم حجز عتاد آلي مستخدم في عمليات احتيال أخرى لدى تفتيش منزل هذا الأخير المتواجد في حالة فرار.

وكشفت التحقيقات أن المعنيين متورطان في 8 قضايا مماثلة، حيث نصبا على مواطنين منحدرين من مختلف ولايات الوطن وقدرت القيمة المالية التي استوليا عليها بأكثر من مليار سنتيم .