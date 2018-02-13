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نيران صديقة في بيت الأفلان
ولد عباس "يستجوب" سيناتورا دعا إلى إقالة بن غبريط!
وجّه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، مساءلة إلى السيناتور بمجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم بخصوص تصريحات هذا الأخير في حق بن غبريط الذي طالب بعزلها من الحكومة على خلفية الإضرابات التي شلت قطاع التربية مؤخرا.
وعلمت "الشروق"، من مصدر موثوق، أن جمال ولد عباس، وجه مساءلة لعضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي طالب فيها بعزل وزيرة التربية نورية بن غبريط من منصبها، واعتبر الحزب أن ما قام به السيناتور هو خروج عن قيادة الآفلان الذي يساند الحكومة، كما أنه يعبر عن موقف شخصي لهذا الأخير، ولا يمت بصلة للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة.
من جانبه، أسرّ السيناتور إلى مقربيه، أن موقفه من وزيرة التربية جاء بناء على الطريقة التي تسير بها هذه الأخيرة قطاع التربية، مضيفا أن قيادة الحزب سبق لها وأن شددت على أحقية النائب أو عضو مجلس الأمة في انتقاد أي قطاع يرى فيه خللا.
ويأتي تبرؤ قيادة الحزب من تصريحات السيناتور عبد الوهاب بن زعيم في حق بن غبريط، بعد قضية التنسيقية الداعمة للعهدة الخامسة التي أطلقها النائب عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة، والتي أثارت زوبعة داخل الحزب، حيث لم يتوان ولد عباس في تشكيك في خلفياتها، واتهام طليبة بمحاولة لبس عباءة الآفلان على حساب مصالح شخصية.
ومعلوم أن ولد عباس سبق له، أن دعا إلى تغليب لغة الحوار والتفاوض لتسوية الخلافات في قطاع التربية الذي يشهد غليانا منذ مدة، وهي التصريحات التي جاءت لتعكس ما صرح به الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد اويحيي الذي أظهر تشددا تجاه المضربين، وتوعدهم باستعمال سلطان القانون في حال استمرار الإضرابات، مساندا بذلك وزيرة التربية.
وكان السيناتور بمجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم، قد طالب في منشور له عبر صفحته الرسمية "الفايسبوك" بعزل بن غبريط بسبب فشلها في تسيير أزمة الإضرابات التي يعرفها القطاع خلال الأشهر الأخيرة.
وقال بن زعيم، إن قرار عزل الأساتذة المضربين هو تعسف من قبل الوزارة، هذه الأخيرة ترفض الحوار مع النقابات والمضربين، مضيفا: "شخصيا أرفض إجراء العزل واستخلاف الأساتذة المضربين، لأن هذا الأمر سيخلق التفرقة بين الأسرة الواحدة والجزائريين ككل".
ملاحظ2018/02/27 على 12:481
كولوا بعضياتكم, وان شاء الله تفكك الحزب من الداخل ويفضح ويعري السياسة "خلص وبلع فمك" لهذه البلاد فرمعون بن غبريط على خطى جدها الحركي وفي حزب FLN الذي لم يعد يمثل المجاهدين والشهداء ولا المرحومين كمهري وبوضياف وبومدين بل تمثله شلة الباندية والسراقيين والمرتزقات واللصوص كلهم بيادقة فرنسا ومن الزواف فرنسا, في 50 سنة حطمتم البلاد وارجعتوها قريبة من الدول في الحرب بقوانينكم الجائرة والمشروع الامازغية لبن غبريط تكب الزيت في النار يا روحوا اخطونا يا عجائز التالفة تقارنونا بسويد فرنسا نفسها لا تصلها
Abdelkrim - Algerie2018/02/27 على 12:542
يا السيد الأمين العام لقد تعفن الوضع في قطاع التربية. بدأ الهروب من المسؤولية يظهر عند المسؤولين من تصريحات لتحميل المسؤولية للآخر، مثلا يقولون أنه ما يقع في وزارة التربية هو برنامج الرئيس و حاشاه رئيس الجمهورية و هو رجل المصالحة، كذلك لا يتجرأ أن يحذف باسم الله حتى في المنام و هو معاهد لزملائه الشهداء و المجاهدين، و حاشاه أن يشكك في إستقلال الجزائر، و.....و هناك من يريد أن يرمي فشل تسييره وق المؤسسة الأمنية و يريد منها أن تدخل في صراع مع المضربين عوض أن لمسؤول هو الذي يحل مشاكل قطاعه.
Abdelkrim - Algerie2018/02/27 على 12:553
ها هي مرة أخرى يا سيدي الأمين العام، وزارة التربية تخطأ مرة أخرى بدوسها على حقوق العامل بأن لا يقوم بالإضراب في حالة عودته ، و كما يعلم الشعب الجزائري أن الإضراب حق دستوري . متى نكف عن إهانة الدستور الجزائرى على ينص على حماية النصوص من ثوابت و من قوانين دستورية لك الله يا جزائر.
عبدالقادر - الجزائر الأم2018/02/27 على 12:574
إبن شهيد يتكلم،،
ولد عباس يحاسب الناس على حرية رأيهم،،،، عجيب هذا الزمان ،الذي وضعت فيه العربة قبل الأحصنة،،،