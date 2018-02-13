قضت محكمة في العاصمة التشيكية براغ، الثلاثاء، بالإفراج عن القيادي الكردي السوري صالح مسلم الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي.
ولدى اقتياد مسلم إلى قاعة المحكمة، اتخذت الشرطة التشيكية تدابير أمنية مشددة في محيط مبنى المحكمة، بسبب تجمع حفنة من أنصار الأحزاب الكردية قرب البناء.
ولم تسمح المحكمة بدخول وسائل الإعلام إلى القاعة الرئيسية التي مثل فيها مسلم أمام القضاة.
وأمس الأول (الأحد)، أوقفت السلطات التشيكية، صالح مسلم، المطلوب من قبل السلطات التركية بموجب نشرة حمراء دولية.
وكانت الداخلية التركية قد أدرجت اسم مسلم في لائحة الإرهابيين المطلوبين بالنشرة الحمراء، وأعلنت عن مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية (نحو مليون دولار) لمن يساهم في إلقاء القبض عليه.
وسبق أن أصدرت السلطات التركية في نوفمبر 2016 مذكرة اعتقال بحقه و47 مسؤولاً في "الاتحاد الديمقراطي" الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية بسبب صلاته مع حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ عقود.
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تشيكيا تفرج عن القيادي الكردي السوري صالح مسلم
وكالات - الشروق أونلاين
قضت محكمة في العاصمة التشيكية براغ، الثلاثاء، بالإفراج عن القيادي الكردي السوري صالح مسلم الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي.
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ولدى اقتياد مسلم إلى قاعة المحكمة، اتخذت الشرطة التشيكية تدابير أمنية مشددة في محيط مبنى المحكمة، بسبب تجمع حفنة من أنصار الأحزاب الكردية قرب البناء.
ولم تسمح المحكمة بدخول وسائل الإعلام إلى القاعة الرئيسية التي مثل فيها مسلم أمام القضاة.
وأمس الأول (الأحد)، أوقفت السلطات التشيكية، صالح مسلم، المطلوب من قبل السلطات التركية بموجب نشرة حمراء دولية.
وكانت الداخلية التركية قد أدرجت اسم مسلم في لائحة الإرهابيين المطلوبين بالنشرة الحمراء، وأعلنت عن مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية (نحو مليون دولار) لمن يساهم في إلقاء القبض عليه.
وسبق أن أصدرت السلطات التركية في نوفمبر 2016 مذكرة اعتقال بحقه و47 مسؤولاً في "الاتحاد الديمقراطي" الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية بسبب صلاته مع حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ عقود.
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