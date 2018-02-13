اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران "ساوث ويست" الأمريكية، الاثنين، إلى الدوران والقيام بهبوط اضطراري، بعد إقلاعها بفترة قصيرة، نتيجة اشتعال النيران في محركها الجانبي، وفق ما أورد موقع قناة "يورونيوز عربي".
وكانت الطائرة متوجهة إلى لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا، لكنها اضطرت للعودة بعد وقت قصير من إقلاعها، حوالي الساعة السابعة صباحاً، حسب ما ذكر متحدث باسم مطار "سولت لايك سيتي" في ولاية يوتا.
وانتشر شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ألسنة اللهب في محرك الطائرة.
من جانبها، قالت الشركة، إن الطائرة من طراز بوينغ 737 في الرحلة التي حملت الرقم 604، اضطر طاقمها للعودة بعد أقل من 30 دقيقة من الطيران، إثر اكتشاف عطل في المحرك الجانبي للطائرة.
وهبطت الطائرة بنجاح، دون أن يتم تسجيل أية إصابة في صفوف ركابها البالغ عددهم 110، أو الطاقم العامل عليها.
https://www.youtube.com/watch?v=OkOfOIX8y8Y
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بالفيديو:
طائرة أمريكية تهبط اضطرارياً بعد اشتعال النيران في محركها
وكالات - الشروق أونلاين
اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران "ساوث ويست" الأمريكية، الاثنين، إلى الدوران والقيام بهبوط اضطراري، بعد إقلاعها بفترة قصيرة، نتيجة اشتعال النيران في محركها الجانبي، وفق ما أورد موقع قناة "يورونيوز عربي".
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وكانت الطائرة متوجهة إلى لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا، لكنها اضطرت للعودة بعد وقت قصير من إقلاعها، حوالي الساعة السابعة صباحاً، حسب ما ذكر متحدث باسم مطار "سولت لايك سيتي" في ولاية يوتا.
وانتشر شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ألسنة اللهب في محرك الطائرة.
من جانبها، قالت الشركة، إن الطائرة من طراز بوينغ 737 في الرحلة التي حملت الرقم 604، اضطر طاقمها للعودة بعد أقل من 30 دقيقة من الطيران، إثر اكتشاف عطل في المحرك الجانبي للطائرة.
وهبطت الطائرة بنجاح، دون أن يتم تسجيل أية إصابة في صفوف ركابها البالغ عددهم 110، أو الطاقم العامل عليها.
https://www.youtube.com/watch?v=OkOfOIX8y8Y