اتسعت رقعة انتشار داء الحصبة ''البوحمرون'' بالوادي، لتصل إلى 6 وفيات، كان آخرها الطفل بشير إرحومة ذو الـ5 أشهر، من بلدية تغزوات، الذي توفي، الإثنين، بمستشفى الأم والطفل بشير بناصر، بعد نوبة عسر في التنفس، وهي إحدى مضاعفات داء البوحمرون.
والد الطفل الذي بدا متأثرا بوفاة ابنه، صرح للشروق، بأنه أصيب بهذا الداء منذ أيام أين تم نقله للمستشفى بعاصمة الولاية، أين تلقى العلاج والرعاية الصحية لأيام، وبعد تحسن حالته، خرج من المستشفى، لكن أعراض البوحمرون عادت إليه بشكل مفاجئ، وأثرت على تنفسه إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة الثلاثاء في الساعة الثانية صباحا، عن عمر لم يتعد 5 أشهر فقط، علما أن وضعيته تفاقمت بسبب مشاكل في المناعة كان يعانيها، علما أن لقاح الحصبة يطعم به الرضع في الشهر الـ 11 من عمرهم.
الأب شاب في الثلاثنيات من العمر، يعمل في مجال الفلاحة بتغزوت، من عائلة ميسورة الحال، له طفل آخر يبلغ من العمر 3 سنوات، تم تطعيمه ضد الحصبة.
وحسب مصدر طبي، فإن الحالات المصرح بها رسميا هي 3 وفيات بسبب البوحمرون، وإصابة أزيد من 400 حالة، وأكد طبيب بمصلحة الوقاية بمديرية الصحة، أن وقاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 شهرا تكون من خلال تلقيح محيطهم الأسري، بحكم أنهم يتمتعون في بداية حياتهم بمناعة تحول دون إصابتهم بداء البوحمرون، يكونون قد اكتسبوها من أمهاتهم في فترة الحمل، والتي تنتهي عندما تصبح أعمارهم 5 أشهر، وبما أن اللقاح لا يمكن إجراؤه قبل 11 شهرا حسب توصيات المنظمة العالمية للصحة، فإن الفترة الحرجة التي يمر بها هؤلاء تقع بين 5 أشهر إلى 11 شهرا، إذ لا بد أن يكون محيط الطفل خاليا من أي إصابة بداء البوحمرون.
وذكر ذات الطبيب المختص في الأمراض المعدية، أن فيروس الحصبة ''البوحمرون'' متواجد في كل مكان وزمان منذ اكتشافه، وهو من الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الهواء، حيث تظهر أعراض الحمى والطفح الجلدي من خلال بقع حمراء، والتهاب ملتحمة العين الذي يسبب احمرار الجفون بالإضافة إلى السيلان، وقد يؤدي تفاقمه إلى صعوبة في التنفس، والتهاب الحنجرة وغثيان وصرع، ولا وقاية منه إلا من خلال التلقيح، الذي عرف تذبذبا في السنوات الأخيرة بسبب عزوف المواطنين عن التحصين منه، سواء فيما يخص البرنامج الموسع للتلقيح الذي يبدأ منذ الولادة لغاية بلوغ الأطفال سن 6 سنوات، أو برنامج الصحة المدرسية الذي ينطلق من 6 سنوات إلى غاية 18 سنة، إذ أن جرعة واحدة من اللقاح تحمي الإنسان بنسبة 80 بالمئة، وعند الإعادة يكون الشخص محميا من مرض البوحمرون بنسبة 100 بالمئة.
كما أكد أن مصالح الصحة بالولاية، أطلقت منذ بداية هذا الأسبوع حملة استدراكية جديدة للتلقيح ضد داء الحصبة والحصبة الألمانية، للأطفال غير الملقحين والذين تكون أعمارهم بين 11 شهرا و14 سنة، أين تم توفير اللقاحات التي تم جلبها من معهد باستور بالجزائر، كما تم الإعلان عن هذه الحملة من خلال المساجد والمؤسسات التربوية والمؤسسات القاعدية للصحة الجوارية، للحد من انتشار هذا الوباء، حيث تبدأ نتائج هذه الحملة تظهر في ظرف أسبوع إلى 10 أيام.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1مُختلسة 6 ملايير من خمسة مراكز بريد ببلعباس تهرب إلى إسبانيا
2البحيرة السوداء بأكفادو.. عندما يمتزج بياض الثلج مع جمال الطبيعة
3الإفراج عن التذكرة الموحدة للنقل بالعاصمة قريبا
4العثور على "نصف جثة" لإمرأة في كيس قمامة ببسكرة
5جوع وعري وإهمال.. لهذه الأسباب تفشي "البوحمرون" بقرية الربابة!
Français English
الرأي
قادة بن عمار
ما أسهل التخوين!
محمد بوخطة
وقفات هادئة مع رسالة السيدة الأولى في قطاع التربية
سليم قلالة
الحل الممكن لإضراب الأستاذة..
جمال لعلامي
السارق والمسروق!
صالح عوض
الأمن العربي رزمة واحدة
صالح عوض
أدب الرسائل
جعفر الكناني
الغوطة وستالينغراد في المنظار الروسي
جمال لعلامي
"خافو ربي" وتجنبوا الأسوأ!
عبد الحميد عثماني
جرح السنان ولا جرح اللسان!
عثمان سعدي
هكذا يتمّ "تطهير" الأمازيغية في فرنسا؟
الفيديو
استقبال رسمي لافت لأردوغان في الجزائر عكس ما حدث في 2014..!
هل أرغمت "ثورة التلاميذ" بن غبريط على التراجع عن فصل الأساتذة؟!
التلاميذ يفاجئون بن غبريط.. هل ستفصلهم أيضا؟!
هل خالفت رسالة الرئيس بوتفليقة آمال وتوقعات الأساتذة والأطباء؟
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
ارتفاع عدد حالات الإصابة بالولاية إلى 400
''البوحمرون'' يقتل ضحيته السادسة بالوادي
يوسف رزاق سالم / وليد. ع
اتسعت رقعة انتشار داء الحصبة ''البوحمرون'' بالوادي، لتصل إلى 6 وفيات، كان آخرها الطفل بشير إرحومة ذو الـ5 أشهر، من بلدية تغزوات، الذي توفي، الإثنين، بمستشفى الأم والطفل بشير بناصر، بعد نوبة عسر في التنفس، وهي إحدى مضاعفات داء البوحمرون.
تغطيات ذات صلة
تطييف المجتمع وصناعة الأقليات بالمنطقة العربية في ندوة بجامعة المسيلة
شابان يقتلان مهاجرا كاميرونيا احتال عليهما بنقود مزورة
امرأة تحرق جسدها بمحكمة تيبازة بعد إدانة أبنائها الثلاثة
''البوحمرون'' يقتل ضحيته السادسة بالوادي
وفاة مرتكب محرقة مسجد بجن في السجن بتبسة
والد الطفل الذي بدا متأثرا بوفاة ابنه، صرح للشروق، بأنه أصيب بهذا الداء منذ أيام أين تم نقله للمستشفى بعاصمة الولاية، أين تلقى العلاج والرعاية الصحية لأيام، وبعد تحسن حالته، خرج من المستشفى، لكن أعراض البوحمرون عادت إليه بشكل مفاجئ، وأثرت على تنفسه إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة الثلاثاء في الساعة الثانية صباحا، عن عمر لم يتعد 5 أشهر فقط، علما أن وضعيته تفاقمت بسبب مشاكل في المناعة كان يعانيها، علما أن لقاح الحصبة يطعم به الرضع في الشهر الـ 11 من عمرهم.
الأب شاب في الثلاثنيات من العمر، يعمل في مجال الفلاحة بتغزوت، من عائلة ميسورة الحال، له طفل آخر يبلغ من العمر 3 سنوات، تم تطعيمه ضد الحصبة.
وحسب مصدر طبي، فإن الحالات المصرح بها رسميا هي 3 وفيات بسبب البوحمرون، وإصابة أزيد من 400 حالة، وأكد طبيب بمصلحة الوقاية بمديرية الصحة، أن وقاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 شهرا تكون من خلال تلقيح محيطهم الأسري، بحكم أنهم يتمتعون في بداية حياتهم بمناعة تحول دون إصابتهم بداء البوحمرون، يكونون قد اكتسبوها من أمهاتهم في فترة الحمل، والتي تنتهي عندما تصبح أعمارهم 5 أشهر، وبما أن اللقاح لا يمكن إجراؤه قبل 11 شهرا حسب توصيات المنظمة العالمية للصحة، فإن الفترة الحرجة التي يمر بها هؤلاء تقع بين 5 أشهر إلى 11 شهرا، إذ لا بد أن يكون محيط الطفل خاليا من أي إصابة بداء البوحمرون.
وذكر ذات الطبيب المختص في الأمراض المعدية، أن فيروس الحصبة ''البوحمرون'' متواجد في كل مكان وزمان منذ اكتشافه، وهو من الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الهواء، حيث تظهر أعراض الحمى والطفح الجلدي من خلال بقع حمراء، والتهاب ملتحمة العين الذي يسبب احمرار الجفون بالإضافة إلى السيلان، وقد يؤدي تفاقمه إلى صعوبة في التنفس، والتهاب الحنجرة وغثيان وصرع، ولا وقاية منه إلا من خلال التلقيح، الذي عرف تذبذبا في السنوات الأخيرة بسبب عزوف المواطنين عن التحصين منه، سواء فيما يخص البرنامج الموسع للتلقيح الذي يبدأ منذ الولادة لغاية بلوغ الأطفال سن 6 سنوات، أو برنامج الصحة المدرسية الذي ينطلق من 6 سنوات إلى غاية 18 سنة، إذ أن جرعة واحدة من اللقاح تحمي الإنسان بنسبة 80 بالمئة، وعند الإعادة يكون الشخص محميا من مرض البوحمرون بنسبة 100 بالمئة.
كما أكد أن مصالح الصحة بالولاية، أطلقت منذ بداية هذا الأسبوع حملة استدراكية جديدة للتلقيح ضد داء الحصبة والحصبة الألمانية، للأطفال غير الملقحين والذين تكون أعمارهم بين 11 شهرا و14 سنة، أين تم توفير اللقاحات التي تم جلبها من معهد باستور بالجزائر، كما تم الإعلان عن هذه الحملة من خلال المساجد والمؤسسات التربوية والمؤسسات القاعدية للصحة الجوارية، للحد من انتشار هذا الوباء، حيث تبدأ نتائج هذه الحملة تظهر في ظرف أسبوع إلى 10 أيام.