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إصابة سيدتين وضابط شرطة في الحادثة
امرأة تحرق جسدها بمحكمة تيبازة بعد إدانة أبنائها الثلاثة
اقدمت سيدة على محاولة الانتحار حرقا داخل المجلس القضائي بتيبازة، الثلاثاء، احتجاجا على العقوبات التي سلطها المجلس في حق ثلاثة من أبنائها في قضية المتاجرة بالمخدرات.
وحسب شهود عيان، فان السيدة "ر.ا" البالغة من العمر 50 سنة، كانت تتابع أطوار محاكمة أبنائها في قضية المتاجرة بالمخدرات، وبمجرد إعلان إدانتهم بعقوبات تتراوح بين 3 و10 سنوات نافذة، أخرجت قارورة بنزين صغيرة كانت مخبأة داخل ثيابها وطلبت من أحد الأشخاص ولاعة وسكبت البنزين في جسدها وأضرمت النار التي أتت على جسمها وتدخل ضابط شرطة ألقى بنفسه عليها لإخماد النيران.
وتضيف مصادرنا أن الحادث أسفر عن إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، كما أصيبت امرأتان كانتا بجانبها بالإضافة إلى الضابط الذي أنقذها، ليتم نقلها على الفور من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى تيبازة، كما سادت حالة من الهلع داخل قاعة الجلسات وأروقة المجلس، الأمر الذي تسبب في توقيف محاكمة المتهمين لفترة من الزمن قبل إعادة الهدوء.
وقامت مصالح الأمن بتوقيف الشخص الذي سلمها الولاعة وفتحت تحقيقا في القضية، وأشارت ذات المصادر أن السيدة استغلت التوافذ الكبير لعائلات وأقارب المتهمين المبرمجين للمحاكمة، ورغم الإجراءات الأمنية التي عادة ما يشهدها المجلس القضائي، قامت بإخفاء قارورة صغيرة من البنزين داخل ثيابها لتنفيذ عملية الانتحار التي تعد سابقة أولى من نوعها.
youcefseif2018/02/27 على 22:041
انبيع المخدرات والا نحرق روحي...............لو غيرخليتوها تشعل فيها النار وتتعذب في الدنيا قبل الاخرة..هذه بصح شجاعة اخر زمان ..الدولة اتخلي اولادها ابيعو السموم ويقتلو الناس والا تحرق روحها..روحي الى جهنم وقليل عليك