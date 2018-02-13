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لإنشغالها بتصوير "التاريخ السري لكوثر"..
ليلى علوي تعتذر إلى المناضلة جميلة بوحيرد!
قدمت الفنانة المصرية ليلى علوي، اعتذارا رقيقا إلى المناضلة الجزائرية "جميلة بوحيرد"، وذلك لعدم تمكنها مـن حضور حـفل تكريمها الذي أقيم على شرفها قبيل أيام ضمن فعاليات الطبعة الثانية من مهرجان أسوان لسينما المرأة.
وكتبت "علوي" منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" جاء فيه: "صديقتي جميلة، لفتتك النحيلة تلفح كالإعصار والبطولة.. تحية إليك للحرية، تحية لكل شعب صالح يطمح في الحياة والسلام.. تحية وترحيب بالبطلة جميلة بوحيرد في مصر الحبيبة، لولا ظروف التصوير لكنت بقيت معها وشهدت تكريمها بمهرجان أسوان للمرأة والمجلس القومي للمرأة.. هي قامة بقدرها جدا".. يذكر أن "علوي" اعتذرت عن عدم حضور تكريم "بوحيرد" لانشغالها بتصوير فيلم "التاريخ السري لكوثر" مع الفنانة زينة.
02018/02/27 على 22:141
المجاهدون لا يحتاجون التفات الممثلات و المغنيات و الراقصات
لأن عمل المجاهدين لله و عمل الغانيات و الراقصات من الشيطان .