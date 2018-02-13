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إنفوجرافيك
الجزائر سادس أقوى جيوش "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"!
نشر موقع فوربس الأمريكي، الاثنين، تقريراً يرصد فيه أقوى 10 قوات مسلحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..
ولم يعتمد التصنيف على الميزانية المخصصة للجيوش كمعيار وحيد في التصنيف، لكنه اعتمد كذلك عدد الأفراد العاملين وقدرات صناعة الدفاع المحلية ونوعية وكمية الأسلحة والتدريب وعدد الجنود والبحارة والطيارين الذين يمكن استدعاؤهم في حالات الطوارئ، وعدة معايير أخرى..
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02018/02/27 على 22:291
الترتيب خاطيء / الواقع يؤكد أن إسرائيل هي الأولى تليها تركيا ثم إيران وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة بدون مجاملة ولا عاطفة من حيث التكوين والإمكانيات والتدريب والأهم الروح الوطنية والقتالية العالمة ( ربي يحفظ الجزائر وابنائها وعلى رأسهم قواة جيشهم وأمنهم حماة الوطن والأستقرار ) وينحي اعلينا السراق والمرتشين . أوراسي