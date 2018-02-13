إنفوجرافيك

الجزائر سادس أقوى جيوش "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"!

date 2018/02/27 views 1516 comments 1
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icon-writer إعداد: بوابة الشروق الإلكترونية

نشر موقع فوربس الأمريكي، الاثنين، تقريراً يرصد فيه أقوى 10 قوات مسلحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..

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 ولم يعتمد التصنيف على الميزانية المخصصة للجيوش كمعيار وحيد في التصنيف، لكنه اعتمد كذلك عدد الأفراد العاملين وقدرات صناعة الدفاع المحلية ونوعية وكمية الأسلحة والتدريب وعدد الجنود والبحارة والطيارين الذين يمكن استدعاؤهم في حالات الطوارئ، وعدة معايير أخرى..

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