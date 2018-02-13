احتضن المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، الثلاثاء، ورشة تدريبية لصالح أفراد الأمن والدرك الوطنيين تدوم يومين، الهدف منها بناء نظام جنائي عادل وفعال يتم من خلاله ترسيخ قوانين حقوق الإنسان في الجزائر.
وقد أشرف على افتتاح الورشة كل من اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، واللواء مناد نوبة، قائد سلاح الدرك الوطني، والسيدة فافا سيد لخضر بن زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن سفارة بريطانيا، وممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الأردني محمد شبانة.
وأكد اللواء هامل، أن الجزائر تسعى لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان، من خلال تثمين مكانة الضبطية القضائية، وتسهيل عملها في إطار قانوني يضمن الحقوق للجميع، مشيرا إلى أن الأمن الوطني يتبع مخططات جديدة وضمن مجال حقوق الإنسان، وذلك لمواجهة حالة الغليان والاحتجاجات، وهي مخططات تتماشى مع ما يحدث في الميدان.
من جهتها، أكدت فافا سيد لخضر بن زروقي، أن الضبطية القضائية في الجزائر تعمل في ظل ظروف صعبة ومعقدة وهي تسعى جاهدة لضمان حقوق الأفراد، وتجسيد الأمن الشامل عبر التراب الوطني.
وفي تصريح لـ"الشروق"، أشاد مدير مشاريع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد شبانة، بتجربة الجزائر في محاربة الإرهاب، وقال إنها تجربة تدرس عبر العالم، حيث سيتم التركيز من خلال ورشة العمل التدريبي لأفراد الدرك والأمن الوطنيين، على التعاون مع هذين الجهازين لتحقيق سيادة القانون في إطار معايير دولية وتشريعات وطنية جزائرية، بعيدا عن التمييز بين الأفراد من ناحية الجنس والأصل والديانة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1بوتفليقة يوجه تعليمات لبن غبريت
2ولد عباس "يستجوب" سيناتورا دعا إلى إقالة بن غبريط!
3الجيش الجزائري السادس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
4أردوغان يحتفل بعيد ميلاده.. وحرمه تفتتح "كتشاوة" ودارا للأيتام!
5لا عمل خلال عطلة الربيع.. ولا استدراك إلا بالتفاوض
Français English
الرأي
قادة بن عمار
ما أسهل التخوين!
محمد بوخطة
وقفات هادئة مع رسالة السيدة الأولى في قطاع التربية
سليم قلالة
الحل الممكن لإضراب الأستاذة..
جمال لعلامي
السارق والمسروق!
صالح عوض
الأمن العربي رزمة واحدة
صالح عوض
أدب الرسائل
جعفر الكناني
الغوطة وستالينغراد في المنظار الروسي
جمال لعلامي
"خافو ربي" وتجنبوا الأسوأ!
عبد الحميد عثماني
جرح السنان ولا جرح اللسان!
عثمان سعدي
هكذا يتمّ "تطهير" الأمازيغية في فرنسا؟
الفيديو
استقبال رسمي لافت لأردوغان في الجزائر عكس ما حدث في 2014..!
هل أرغمت "ثورة التلاميذ" بن غبريط على التراجع عن فصل الأساتذة؟!
التلاميذ يفاجئون بن غبريط.. هل ستفصلهم أيضا؟!
هل خالفت رسالة الرئيس بوتفليقة آمال وتوقعات الأساتذة والأطباء؟
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
بحضور اللواءين هامل ونوبة
ورشة تدريبية لأفراد الأمن والدرك حول التوافق بين القانون وحقوق الإنسان
وهيبة سليماني
احتضن المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، الثلاثاء، ورشة تدريبية لصالح أفراد الأمن والدرك الوطنيين تدوم يومين، الهدف منها بناء نظام جنائي عادل وفعال يتم من خلاله ترسيخ قوانين حقوق الإنسان في الجزائر.
تغطيات ذات صلة
ورشة تدريبية لأفراد الأمن والدرك حول التوافق بين القانون وحقوق الإنسان
الجزائر سادس أقوى جيوش "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"!
أردوغان: “مكانة الجزائر كبيرة في قلوبنا”
أردوغان يحتفل بعيد ميلاده.. وحرمه تفتتح "كتشاوة" ودارا للأيتام!
لا عمل خلال عطلة الربيع.. ولا استدراك إلا بالتفاوض
وقد أشرف على افتتاح الورشة كل من اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، واللواء مناد نوبة، قائد سلاح الدرك الوطني، والسيدة فافا سيد لخضر بن زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن سفارة بريطانيا، وممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الأردني محمد شبانة.
وأكد اللواء هامل، أن الجزائر تسعى لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان، من خلال تثمين مكانة الضبطية القضائية، وتسهيل عملها في إطار قانوني يضمن الحقوق للجميع، مشيرا إلى أن الأمن الوطني يتبع مخططات جديدة وضمن مجال حقوق الإنسان، وذلك لمواجهة حالة الغليان والاحتجاجات، وهي مخططات تتماشى مع ما يحدث في الميدان.
من جهتها، أكدت فافا سيد لخضر بن زروقي، أن الضبطية القضائية في الجزائر تعمل في ظل ظروف صعبة ومعقدة وهي تسعى جاهدة لضمان حقوق الأفراد، وتجسيد الأمن الشامل عبر التراب الوطني.
وفي تصريح لـ"الشروق"، أشاد مدير مشاريع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي منظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد شبانة، بتجربة الجزائر في محاربة الإرهاب، وقال إنها تجربة تدرس عبر العالم، حيث سيتم التركيز من خلال ورشة العمل التدريبي لأفراد الدرك والأمن الوطنيين، على التعاون مع هذين الجهازين لتحقيق سيادة القانون في إطار معايير دولية وتشريعات وطنية جزائرية، بعيدا عن التمييز بين الأفراد من ناحية الجنس والأصل والديانة.