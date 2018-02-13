أعلن المسرح الوطني عن تنظيم الطبعة الأولى لجائزة مصطفى كاتب للدراسات المسرحية، الموجهة إلى البحوث المسرحية التي تعمل على رصد تحولات وتطور الخشبة الجزائرية وكذا تثمين المنجز المسرحي الوطني.
وحسب "بيان" تهدف الجائزة إلى تحفيز البحث المسرحي ورصد تحولاته من جميع الجوانب "النصوص، العروض، التجارب، الاتجاهات" والتأصيل للمسرح الجزائري عن طريق إبراز خصائصه الفنية والجمالية وإبراز دور المسرح الجزائري ومكانته في منظومة الثقافة العربية والإنسانية.
وأضاف بيان الجائزة أن "تسمية الجائزة بهذا القطب المسرحي هو وفاء له ولكل الرّموز الوطنية والفنية والمسرحية على الخصوص، ورسالة ناصعة للحفاظ على شُعلة الإبداع المسرحي بكل أشكاله وأنواعه...".
المسابقة غير مخصصة فقط للباحثين الجزائريين بل فتحت لتشمل جميع الجنسيات على أن تقتصر الدراسات المقدمة على الإنتاج المسرحي الجزائري بداية من 1990 إلى يومنا هذا، ويشترط في الدراسات المقترحة أن تتسم بالأصالة والابتكار وألا يكون البحث المقدم قد شارك في جوائز أخرى ونشر في إطار بحث مهني وألا يكون جزءا من مذكرة أو أطروحة وألا تقل الدراسة المقدمة عن 7000 كلمة ولا تزيد عن 12000 كلمة. وترفق الدراسات بملخصات لا تزيد عن 150 كلمة بلغة البحث إضافة إلى اللغة الإنجليزية، وترسل باسم السيد المدير العام للمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي في نسخة إلكترونية على العنوان الإلكتروني: :prix.mustaphakateb@gmail.com وترسل نسخة أخرى ورقية.
كما يسمح لأكثر من شخص بالمساهمة في البحث محل التنافس. كتابة البيانات الشخصية بشكل واضح وإرفاق الملف بصورة فوتوغرافية حديثة، ونسخة عن بطاقة إثبات الهوية. وملء استمارة المشاركة المحملة من الموقع الإلكتروني : www.tna.dzوترسل مرفقة للدراسة على prix.mustaphakateb@gmail.com
وحددت قيمة الجائزة بـ 50 مليون سنتيم "خمسمائة ألف (500.000) دينار"، الجائزة الثانية 30 مليون سنتيم "ثلاثمائة ألف (300.000) دينار"، فيما قدرت قيمة الجائزة الثالثة بـ20 مليون سنتيم، "مائتي ألف (200.000) دينار".
وينتظر أن تعلن الهيئة المنظمة لاحقا عن تركيبة لجنة التحكيم المقررة للبت في البحوث المتسابقة . وقد حدد المنظمون تاريخ 31 جويلية القادم كآخر أجل لاستلام الترشيحات على أن تعلن نتائج المسابقة وأسماء المتوجين خلال طبعة 2018 لمهرجان المسرح المحترف.
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المسرح الوطني يعلن عن جائزة مصطفى كاتب للبحوث المسرحية
زهية. م
أعلن المسرح الوطني عن تنظيم الطبعة الأولى لجائزة مصطفى كاتب للدراسات المسرحية، الموجهة إلى البحوث المسرحية التي تعمل على رصد تحولات وتطور الخشبة الجزائرية وكذا تثمين المنجز المسرحي الوطني.
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وحسب "بيان" تهدف الجائزة إلى تحفيز البحث المسرحي ورصد تحولاته من جميع الجوانب "النصوص، العروض، التجارب، الاتجاهات" والتأصيل للمسرح الجزائري عن طريق إبراز خصائصه الفنية والجمالية وإبراز دور المسرح الجزائري ومكانته في منظومة الثقافة العربية والإنسانية.
وأضاف بيان الجائزة أن "تسمية الجائزة بهذا القطب المسرحي هو وفاء له ولكل الرّموز الوطنية والفنية والمسرحية على الخصوص، ورسالة ناصعة للحفاظ على شُعلة الإبداع المسرحي بكل أشكاله وأنواعه...".
المسابقة غير مخصصة فقط للباحثين الجزائريين بل فتحت لتشمل جميع الجنسيات على أن تقتصر الدراسات المقدمة على الإنتاج المسرحي الجزائري بداية من 1990 إلى يومنا هذا، ويشترط في الدراسات المقترحة أن تتسم بالأصالة والابتكار وألا يكون البحث المقدم قد شارك في جوائز أخرى ونشر في إطار بحث مهني وألا يكون جزءا من مذكرة أو أطروحة وألا تقل الدراسة المقدمة عن 7000 كلمة ولا تزيد عن 12000 كلمة. وترفق الدراسات بملخصات لا تزيد عن 150 كلمة بلغة البحث إضافة إلى اللغة الإنجليزية، وترسل باسم السيد المدير العام للمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي في نسخة إلكترونية على العنوان الإلكتروني: :prix.mustaphakateb@gmail.com وترسل نسخة أخرى ورقية.
كما يسمح لأكثر من شخص بالمساهمة في البحث محل التنافس. كتابة البيانات الشخصية بشكل واضح وإرفاق الملف بصورة فوتوغرافية حديثة، ونسخة عن بطاقة إثبات الهوية. وملء استمارة المشاركة المحملة من الموقع الإلكتروني : www.tna.dzوترسل مرفقة للدراسة على prix.mustaphakateb@gmail.com
وحددت قيمة الجائزة بـ 50 مليون سنتيم "خمسمائة ألف (500.000) دينار"، الجائزة الثانية 30 مليون سنتيم "ثلاثمائة ألف (300.000) دينار"، فيما قدرت قيمة الجائزة الثالثة بـ20 مليون سنتيم، "مائتي ألف (200.000) دينار".
وينتظر أن تعلن الهيئة المنظمة لاحقا عن تركيبة لجنة التحكيم المقررة للبت في البحوث المتسابقة . وقد حدد المنظمون تاريخ 31 جويلية القادم كآخر أجل لاستلام الترشيحات على أن تعلن نتائج المسابقة وأسماء المتوجين خلال طبعة 2018 لمهرجان المسرح المحترف.