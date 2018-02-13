وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان موجة الإصلاحات الجديدة باعتبارها جزءاً من العلاج بـ"الصدمة" المطلوب لتحديث الحياة السياسية والثقافية في المملكة، وذلك في مقابلة أجرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في قصره، في وقت متأخر الاثنين، تناولت العديد من المواضيع، وفق ما نقل موقع "هاف بوست عربي".
بدأ ولي العهد العنيد ذو الـ32 عاماً المحادثة قبل منتصف ليل الاثنين، تماماً، في نهاية يوم جلب معه أوامر ملكية جديدة تُدخل تعديلات كبيرة على الجيش السعودي والبيروقراطية الحكومية، وتُعين امرأة في إحدى وزارات الحكومة، هي تماضر بنت يوسف الرماح، التي عيّنت نائبة لوزير العمل. وعلى مدار أكثر من ساعتين، تحدث بن سلمان عن حملاته ضد الفساد والتطرف الإسلامي، إلى جانب إستراتيجيته في المنطقة.
وقال ولي العهد، إن لديه دعماً شعبياً، ليس فقط من الشباب السعودي، بل أيضاً من العائلة الملكية التي جرى تطهيرها في الفترة الماضية. ورفض الانتقادات الموجهة لسياساته الداخلية والإقليمية، التي وصفها البعض بأنها محفوفة بالمخاطر، وجادل بأن التغييرات ضرورية لتمويل تنمية المملكة ومحاربة أعدائها كإيران.
وعند سؤاله عما إن كان يمكنه إطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان قبل زيارته إلى الولايات المتحدة في أواخر مارس القادم، قال إن المعايير السعودية تختلف عن الأمريكية، و"إن كانت ناجحة، فلا حاجة لإصلاحها"، لكنه أضاف لاحقاً عبر مساعد له أنه سيفكر في إدخال إصلاحات على هذا المجال تماماً كما في المجالات الأخرى.
وترصد الصحيفة الأمريكية ما وصفتها بـ"حالة ثوران ثقافي في المملكة، فالنساء يُخبرن الزائرين عن نوع السيارات التي يعتزمن شراءها حين يُسمح لهن بالقيادة، في جوان المقبل، وافتتحت صالات رياضية للنساء، وتُشغّل رائدات الأعمال شاحنات طعام، وتحضر المشجعات الرياضيات مباريات كرة القدم العامة".
لكن الصحيفة أكدت على أنه من المستحيل أن يرصد الصحفي الذي أجرى المقابلة تقييم مدى نجاح إصلاحات بن سلمان من خلال زيارة مقتضبة للسعودية.
وربما توجد معارضة محافظة متوارية تحت الأرض، لكن استطلاع رأي مستقل أجرته شركة إبسوس في سبتمبر الماضي، لجيل الألفية السعودي وجد أن 74 في المائة يشعرون بالتفاؤل حيال المستقبل، وتتصدر قائمة مخاوفهم الأسعار المرتفعة والبطالة والفساد.
تحدث بن سلمان باللغة الإنكليزية طوال المقابلة، وكان في مقابلتين سابقتين معي يتلقى الأسئلة بالإنكليزية، ثم يجيب عنها باللغة العربية.
ورفض بن سلمان المخاوف بين بعض داعميه في الولايات المتحدة بأنه يقاتل على جبهات عددها أكثر من اللازم ويغامر أكثر من اللازم، مجادلاً بأن اتساع التغيير ووتيرته ضروريان لتحقيق النجاح.
الأوامر الملكية الأخيرة
وعن الأوامر الملكية الأخيرة، قال ولي العهد، إنها محاولة ترمي لإدخال أشخاص ذوي "طاقات عالية" يمكنهم تحقيق أهداف عملية التحديث. وقال: "نريد العمل مع المؤمنين (بتلك الأهداف)".
وكانت الأوامر الملكية قد قضت بتعيين أمراء أصغر سناً في الأسرة الملكية في المناطق الرئيسية، بما في ذلك تعيين الأمير تركي بن طلال نائباً لأمير منطقة عسير.
وترى الصحيفة الأمريكية، أن هذا التعيين الأخير يشير إلى اتفاق داخل العائلة المالكة، لأن أخاه الأمير الوليد بن طلال كان من بين الأشخاص الـ381 الذين اعتقلوا على خلفية اتهامات بالفساد، في نوفمبر الماضي. (أُطلِق سراحه لاحقاً).
وأقال بن سلمان رئيس هيئة الأركان وعين قادة عسكريين جدداً، وهي التغييرات التي قال إنها مخطط لها منذ عدة سنوات للحصول على نتائج أفضل للإنفاق العسكري السعودي؛ وقال إن المملكة التي تمتلك رابع أكبر ميزانية للدفاع في العالم لا تحتل سوى المرتبة العشرين أو الثلاثين في ترتيب أفضل الجيوش. وتحدث عن خطط طموحة لحشد القبائل اليمنية ضد الحوثيين وداعميهم الإيرانيين في اليمن، وهي الحرب التي استغرقت وقتاً أطول مما كان يأمل السعوديون.
العلاج بالصدمة
وأضاف بن سلمان، أن انقلابه ضد الفساد في نوفمبر، كان مثالاً على العلاج بالصدمة الذي تحتاج إليه المملكة، نظراً لاستيطان الفساد بها: "لديك جسد ينتشر فيه السرطان في كل مكان، سرطان الفساد. إذاً تحتاج إلى تلقي العلاج الكيميائي، أي الصدمة الكيميائية، وإلا سيأكل السرطان كل الجسم". وأكمل أن المملكة لا يمكنها تحقيق أهداف الميزانية دون إيقاف عمليات النهب تلك.
وقال إنه يتذكر أعمال الفساد شخصياً، إذ حاول بعض الناس استغلال اسمه وعلاقاته منذ أواخر مرحلة المراهقة: "الأمراء الفاسدون كانوا أقلية، ولكن الفاسدين يحظون بالقدر الأكبر من الاهتمام. وهذا أضر بقوة العائلة الملكية".
وأضاف بن سلمان: "أغلب الأمراء الذين أطلق سراحهم بعد اعتقالهم بفندق الريتز كارلتون، يعرفون أنهم ارتكبوا أخطاء كبيرة، ولذلك وافقوا على التسوية" باستثناء 56 شخصاً ما زالوا قيد الاحتجاز.
وأضاف أن "الصدمة" كانت ضرورية لكبح جماح التطرف الإسلامي في المملكة. وقال إن إصلاحاته التي تضمنت منح حقوق أكبر للمرأة وأقل للشرطة الدينية، ما هي إلا محاولة بسيطة لإعادة تطبيق الممارسات التي كانت تطبق في وقت النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ولي العهد، إنه تعرض لانتقادات غير عادلة لممارسته الضغط على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، من أجل تقديم استقالته، في نوفمبر الماضي.
وأضاف بهذا الشأن "لقد أصبح الحريري الآن في وضع أفضل" في لبنان، بالنسبة لميليشيات حزب الله التي تدعمها إيران.
يذكر أن الحريري بدأ، فجر الأربعاء، أول زيارة رسمية له إلى السعودية منذ أزمة استقالته التي تراجع عنها.
تغريدة
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1ماذا تفعل سلطات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى؟
2سقوط مصابين وتدمير متاجر ومسجد في سريلانكا
3بن سلمان: استخدمت "العلاج الكيميائي" مع الأمراء الفاسدين
4البشير يجري تعديلات واسعة في قيادة الجيش السوداني
5الحريري يزور السعودية
Français English
الرأي
حبيب راشدين
نحر العرب قربانا للدجال الأعور
جمال لعلامي
أمسكوا ألسنتكم!
عبد القادر فضيل
المدرسة تغرق.. فأين الحكومة وأين الدولة؟!
قادة بن عمار
ما أسهل التخوين!
محمد بوخطة
وقفات هادئة مع رسالة السيدة الأولى في قطاع التربية
سليم قلالة
الحل الممكن لإضراب الأستاذة..
جمال لعلامي
السارق والمسروق!
صالح عوض
الأمن العربي رزمة واحدة
صالح عوض
أدب الرسائل
جعفر الكناني
الغوطة وستالينغراد في المنظار الروسي
الفيديو
استقبال رسمي لافت لأردوغان في الجزائر عكس ما حدث في 2014..!
هل أرغمت "ثورة التلاميذ" بن غبريط على التراجع عن فصل الأساتذة؟!
التلاميذ يفاجئون بن غبريط.. هل ستفصلهم أيضا؟!
هل خالفت رسالة الرئيس بوتفليقة آمال وتوقعات الأساتذة والأطباء؟
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
"ما أفعله تطبيق لممارسات كانت وقت النبي محمد"
بن سلمان: استخدمت "العلاج الكيميائي" مع الأمراء الفاسدين
وكالات - الشروق أونلاين
وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان موجة الإصلاحات الجديدة باعتبارها جزءاً من العلاج بـ"الصدمة" المطلوب لتحديث الحياة السياسية والثقافية في المملكة، وذلك في مقابلة أجرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في قصره، في وقت متأخر الاثنين، تناولت العديد من المواضيع، وفق ما نقل موقع "هاف بوست عربي".
تغطيات ذات صلة
صهر ترامب يُحرم من الاطلاع على المعلومات السرية
فلسطينيون يطالبون بإغلاق المكاتب الأمريكية في فلسطين
الرئيس الأفغاني يعرض محادثات سلام مع طالبان
كوريا الشمالية تزود سوريا بمواد تستخدم لإنتاج أسلحة كيميائية
بن سلمان: استخدمت "العلاج الكيميائي" مع الأمراء الفاسدين
بدأ ولي العهد العنيد ذو الـ32 عاماً المحادثة قبل منتصف ليل الاثنين، تماماً، في نهاية يوم جلب معه أوامر ملكية جديدة تُدخل تعديلات كبيرة على الجيش السعودي والبيروقراطية الحكومية، وتُعين امرأة في إحدى وزارات الحكومة، هي تماضر بنت يوسف الرماح، التي عيّنت نائبة لوزير العمل. وعلى مدار أكثر من ساعتين، تحدث بن سلمان عن حملاته ضد الفساد والتطرف الإسلامي، إلى جانب إستراتيجيته في المنطقة.
وقال ولي العهد، إن لديه دعماً شعبياً، ليس فقط من الشباب السعودي، بل أيضاً من العائلة الملكية التي جرى تطهيرها في الفترة الماضية. ورفض الانتقادات الموجهة لسياساته الداخلية والإقليمية، التي وصفها البعض بأنها محفوفة بالمخاطر، وجادل بأن التغييرات ضرورية لتمويل تنمية المملكة ومحاربة أعدائها كإيران.
وعند سؤاله عما إن كان يمكنه إطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان قبل زيارته إلى الولايات المتحدة في أواخر مارس القادم، قال إن المعايير السعودية تختلف عن الأمريكية، و"إن كانت ناجحة، فلا حاجة لإصلاحها"، لكنه أضاف لاحقاً عبر مساعد له أنه سيفكر في إدخال إصلاحات على هذا المجال تماماً كما في المجالات الأخرى.
وترصد الصحيفة الأمريكية ما وصفتها بـ"حالة ثوران ثقافي في المملكة، فالنساء يُخبرن الزائرين عن نوع السيارات التي يعتزمن شراءها حين يُسمح لهن بالقيادة، في جوان المقبل، وافتتحت صالات رياضية للنساء، وتُشغّل رائدات الأعمال شاحنات طعام، وتحضر المشجعات الرياضيات مباريات كرة القدم العامة".
لكن الصحيفة أكدت على أنه من المستحيل أن يرصد الصحفي الذي أجرى المقابلة تقييم مدى نجاح إصلاحات بن سلمان من خلال زيارة مقتضبة للسعودية.
وربما توجد معارضة محافظة متوارية تحت الأرض، لكن استطلاع رأي مستقل أجرته شركة إبسوس في سبتمبر الماضي، لجيل الألفية السعودي وجد أن 74 في المائة يشعرون بالتفاؤل حيال المستقبل، وتتصدر قائمة مخاوفهم الأسعار المرتفعة والبطالة والفساد.
تحدث بن سلمان باللغة الإنكليزية طوال المقابلة، وكان في مقابلتين سابقتين معي يتلقى الأسئلة بالإنكليزية، ثم يجيب عنها باللغة العربية.
ورفض بن سلمان المخاوف بين بعض داعميه في الولايات المتحدة بأنه يقاتل على جبهات عددها أكثر من اللازم ويغامر أكثر من اللازم، مجادلاً بأن اتساع التغيير ووتيرته ضروريان لتحقيق النجاح.
الأوامر الملكية الأخيرة
وعن الأوامر الملكية الأخيرة، قال ولي العهد، إنها محاولة ترمي لإدخال أشخاص ذوي "طاقات عالية" يمكنهم تحقيق أهداف عملية التحديث. وقال: "نريد العمل مع المؤمنين (بتلك الأهداف)".
وكانت الأوامر الملكية قد قضت بتعيين أمراء أصغر سناً في الأسرة الملكية في المناطق الرئيسية، بما في ذلك تعيين الأمير تركي بن طلال نائباً لأمير منطقة عسير.
وترى الصحيفة الأمريكية، أن هذا التعيين الأخير يشير إلى اتفاق داخل العائلة المالكة، لأن أخاه الأمير الوليد بن طلال كان من بين الأشخاص الـ381 الذين اعتقلوا على خلفية اتهامات بالفساد، في نوفمبر الماضي. (أُطلِق سراحه لاحقاً).
وأقال بن سلمان رئيس هيئة الأركان وعين قادة عسكريين جدداً، وهي التغييرات التي قال إنها مخطط لها منذ عدة سنوات للحصول على نتائج أفضل للإنفاق العسكري السعودي؛ وقال إن المملكة التي تمتلك رابع أكبر ميزانية للدفاع في العالم لا تحتل سوى المرتبة العشرين أو الثلاثين في ترتيب أفضل الجيوش. وتحدث عن خطط طموحة لحشد القبائل اليمنية ضد الحوثيين وداعميهم الإيرانيين في اليمن، وهي الحرب التي استغرقت وقتاً أطول مما كان يأمل السعوديون.
العلاج بالصدمة
وأضاف بن سلمان، أن انقلابه ضد الفساد في نوفمبر، كان مثالاً على العلاج بالصدمة الذي تحتاج إليه المملكة، نظراً لاستيطان الفساد بها: "لديك جسد ينتشر فيه السرطان في كل مكان، سرطان الفساد. إذاً تحتاج إلى تلقي العلاج الكيميائي، أي الصدمة الكيميائية، وإلا سيأكل السرطان كل الجسم". وأكمل أن المملكة لا يمكنها تحقيق أهداف الميزانية دون إيقاف عمليات النهب تلك.
وقال إنه يتذكر أعمال الفساد شخصياً، إذ حاول بعض الناس استغلال اسمه وعلاقاته منذ أواخر مرحلة المراهقة: "الأمراء الفاسدون كانوا أقلية، ولكن الفاسدين يحظون بالقدر الأكبر من الاهتمام. وهذا أضر بقوة العائلة الملكية".
وأضاف بن سلمان: "أغلب الأمراء الذين أطلق سراحهم بعد اعتقالهم بفندق الريتز كارلتون، يعرفون أنهم ارتكبوا أخطاء كبيرة، ولذلك وافقوا على التسوية" باستثناء 56 شخصاً ما زالوا قيد الاحتجاز.
وأضاف أن "الصدمة" كانت ضرورية لكبح جماح التطرف الإسلامي في المملكة. وقال إن إصلاحاته التي تضمنت منح حقوق أكبر للمرأة وأقل للشرطة الدينية، ما هي إلا محاولة بسيطة لإعادة تطبيق الممارسات التي كانت تطبق في وقت النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ولي العهد، إنه تعرض لانتقادات غير عادلة لممارسته الضغط على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، من أجل تقديم استقالته، في نوفمبر الماضي.
وأضاف بهذا الشأن "لقد أصبح الحريري الآن في وضع أفضل" في لبنان، بالنسبة لميليشيات حزب الله التي تدعمها إيران.
يذكر أن الحريري بدأ، فجر الأربعاء، أول زيارة رسمية له إلى السعودية منذ أزمة استقالته التي تراجع عنها.
تغريدة