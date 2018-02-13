أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء إيليزي مؤخرا، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات، في حق المتهم (هـ .ع)، وذلك لارتكابه جناية استيراد وحمل ونقل سلاح ناري وذخيرة، وكذا جنحة الهجرة غير الشرعية.
وقائع القضية، تعود إلى يوم 13 ديسمبر 2011، بعد ورود معلومات إلى الدرك الوطني، عن وجود مهاجرين غير شرعيين يتداولون أسلحة نارية في بساتين منطقة زلواز بمدينة جانت، فتنقل عناصر الضبطية القضائية، وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهم وهو بصدد بيع سلاح ناري من نوع كلاشنيكوف لفائدة أشخاص آخرين، وأثناء التحقيق كشف المتهم وهو من مواليد سنة 1991 بمدينة غاو المالية، أن شخصا يسكن في مدينة غات الليبية المتاخمة للحدود، قد اتصل به وعرض عليه بيع أسلحة نارية من نوع كلاشنيكوف، وهو ما وافق عليه واتفقا على مبلغ معين، ليتنقل بعدها إلى مدينة غات، ويقوم بنقل قطع السلاح إلى الجزائر وهي خمسة رشاشات كلاشنيكوف بالإضافة إلى ذخيرة تمثلت في 398 رصاصة، قام بإخفائها بأحد الجبال بالمنطقة، ليتصل به شخص آخر ويخبره بأن هناك شخصا آخر يريد شراء سلاح، واتفق معه على مبلغ 8 ملايين سنتيم، فيما اتفقا على تسليم باقي الأسلحة ببستان في حي زلواز، حيث تم القبض عليهم، واعترف المتهم لمصالح الضبطية القضائية بأنه فعلا يتاجر في الأسلحة، كما أبلغ مصالح الأمن بمكان إخفاء القطع الباقية.
رئيس المحكمة، أكد أن المتهم في قضية الحال كان متعاونا أثناء جميع مراحل التحقيق ولم تتناقض تصريحاته، وأضاف أن الضبطية لم توجه اتهاما يتعلق بالإرهاب أو ما شابه، ليعترف المتهم بأنه كان تحت ظرف مادي صعب، خاصة أنه كان يمتهن الرعي ويساعد والده فقط، ملتمسا التخفيف من الحكم، الذي كان قد حكم عليه بالسجن 12 سنة خلال محاكمته السابقة.
النائب العام أكد على خطورة الوقائع، المتمثلة في جلب أسلحة نارية حربية تتسبب في قتل أشخاص آخرين في ما بعد، والتمس تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذة، فيما عاد محامي الدفاع إلى ما يسمى بالربيع العربي الذي كان سائدا في تلك الفترة في ليبيا، وما صاحبه من انتشار رهيب للأسلحة، مؤكدا أن الظرف الصعب جعله يقدم على هذا الفعل رغم خطئه في التقدير، مؤكدا أنه كان متعاونا مع مصالح الأمن، ملتمسا تخفيف الحكم. وبعد المداولات، أصدر رئيس المحكمة حكما بالسجن سبع سنوات نافذة.
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هكذا هرّب "حرّاق" رشاشات كلاشنيكوف من ليبيا لبيعها بإليزي!
معتز روابح
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء إيليزي مؤخرا، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات، في حق المتهم (هـ .ع)، وذلك لارتكابه جناية استيراد وحمل ونقل سلاح ناري وذخيرة، وكذا جنحة الهجرة غير الشرعية.
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وقائع القضية، تعود إلى يوم 13 ديسمبر 2011، بعد ورود معلومات إلى الدرك الوطني، عن وجود مهاجرين غير شرعيين يتداولون أسلحة نارية في بساتين منطقة زلواز بمدينة جانت، فتنقل عناصر الضبطية القضائية، وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهم وهو بصدد بيع سلاح ناري من نوع كلاشنيكوف لفائدة أشخاص آخرين، وأثناء التحقيق كشف المتهم وهو من مواليد سنة 1991 بمدينة غاو المالية، أن شخصا يسكن في مدينة غات الليبية المتاخمة للحدود، قد اتصل به وعرض عليه بيع أسلحة نارية من نوع كلاشنيكوف، وهو ما وافق عليه واتفقا على مبلغ معين، ليتنقل بعدها إلى مدينة غات، ويقوم بنقل قطع السلاح إلى الجزائر وهي خمسة رشاشات كلاشنيكوف بالإضافة إلى ذخيرة تمثلت في 398 رصاصة، قام بإخفائها بأحد الجبال بالمنطقة، ليتصل به شخص آخر ويخبره بأن هناك شخصا آخر يريد شراء سلاح، واتفق معه على مبلغ 8 ملايين سنتيم، فيما اتفقا على تسليم باقي الأسلحة ببستان في حي زلواز، حيث تم القبض عليهم، واعترف المتهم لمصالح الضبطية القضائية بأنه فعلا يتاجر في الأسلحة، كما أبلغ مصالح الأمن بمكان إخفاء القطع الباقية.
رئيس المحكمة، أكد أن المتهم في قضية الحال كان متعاونا أثناء جميع مراحل التحقيق ولم تتناقض تصريحاته، وأضاف أن الضبطية لم توجه اتهاما يتعلق بالإرهاب أو ما شابه، ليعترف المتهم بأنه كان تحت ظرف مادي صعب، خاصة أنه كان يمتهن الرعي ويساعد والده فقط، ملتمسا التخفيف من الحكم، الذي كان قد حكم عليه بالسجن 12 سنة خلال محاكمته السابقة.
النائب العام أكد على خطورة الوقائع، المتمثلة في جلب أسلحة نارية حربية تتسبب في قتل أشخاص آخرين في ما بعد، والتمس تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذة، فيما عاد محامي الدفاع إلى ما يسمى بالربيع العربي الذي كان سائدا في تلك الفترة في ليبيا، وما صاحبه من انتشار رهيب للأسلحة، مؤكدا أن الظرف الصعب جعله يقدم على هذا الفعل رغم خطئه في التقدير، مؤكدا أنه كان متعاونا مع مصالح الأمن، ملتمسا تخفيف الحكم. وبعد المداولات، أصدر رئيس المحكمة حكما بالسجن سبع سنوات نافذة.