احتجاجاً على قرار ترامب حول القدس فلسطينيون يطالبون بإغلاق المكاتب الأمريكية في فلسطين

طالب عشرات الفلسطينيين، الأربعاء، بإغلاق المكاتب الأمنية والسياسية والثقافية والاقتصادية الأمريكية في فلسطين، احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون خلال وقفة نظمت أمام "البيت الأمريكي" (يتبع للقنصلية الأمريكية) في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، دعت لها الفصائل الفلسطينية، الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالسياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

وطالب المشاركون بطرد الموظفين والممثلين الأمريكان العاملين في فلسطين وإغلاق مكاتبهم.

وقال المشاركون إنهم يحتجون على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي، باعتبار القدس عاصمة للاحتلال، ورددوا هتافات منها "القدس عاصمة دولة فلسطين"، و"أمريكا شريك الاحتلال في العدوان"، و"أمريكي بره بره (أخرج)".

وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية (يسار)، مصطفى البرغوثي، لوكالة الأناضول للأنباء على هامش الوقفة، إن استمرار فتح الممثليات والمكاتب التابعة للولايات المتحدة "غير مقبول بعد موقفها بشأن القدس، وانحيازها للاحتلال".

وأضاف: "نرفض أي مقترح أو خطة أمريكية لعملية السلام، الولايات المتحدة شريك في الانتهاكات وشريك في الاحتلال لبلادنا".

وطالب البرغوثي بطرد العاملين الأمريكيين من كافة المكاتب الأمنية والثقافية والاقتصادية وإغلاقها.

وتأسس البيت الأمريكي في رام الله، في العام 2010، ويتبع للقنصلية الأمريكية العامة في القدس، ويهدف إلى "نشر الثقافة الأمريكية"، حسب صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

منشور