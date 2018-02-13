طالب عشرات الفلسطينيين، الأربعاء، بإغلاق المكاتب الأمنية والسياسية والثقافية والاقتصادية الأمريكية في فلسطين، احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
ورفع المشاركون خلال وقفة نظمت أمام "البيت الأمريكي" (يتبع للقنصلية الأمريكية) في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، دعت لها الفصائل الفلسطينية، الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالسياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.
وطالب المشاركون بطرد الموظفين والممثلين الأمريكان العاملين في فلسطين وإغلاق مكاتبهم.
وقال المشاركون إنهم يحتجون على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي، باعتبار القدس عاصمة للاحتلال، ورددوا هتافات منها "القدس عاصمة دولة فلسطين"، و"أمريكا شريك الاحتلال في العدوان"، و"أمريكي بره بره (أخرج)".
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية (يسار)، مصطفى البرغوثي، لوكالة الأناضول للأنباء على هامش الوقفة، إن استمرار فتح الممثليات والمكاتب التابعة للولايات المتحدة "غير مقبول بعد موقفها بشأن القدس، وانحيازها للاحتلال".
وأضاف: "نرفض أي مقترح أو خطة أمريكية لعملية السلام، الولايات المتحدة شريك في الانتهاكات وشريك في الاحتلال لبلادنا".
وطالب البرغوثي بطرد العاملين الأمريكيين من كافة المكاتب الأمنية والثقافية والاقتصادية وإغلاقها.
وتأسس البيت الأمريكي في رام الله، في العام 2010، ويتبع للقنصلية الأمريكية العامة في القدس، ويهدف إلى "نشر الثقافة الأمريكية"، حسب صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.
منشور
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1ماذا تفعل سلطات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى؟
2سقوط مصابين وتدمير متاجر ومسجد في سريلانكا
3بن سلمان: استخدمت "العلاج الكيميائي" مع الأمراء الفاسدين
4البشير يجري تعديلات واسعة في قيادة الجيش السوداني
5الحريري يزور السعودية
Français English
الرأي
حبيب راشدين
نحر العرب قربانا للدجال الأعور
جمال لعلامي
أمسكوا ألسنتكم!
عبد القادر فضيل
المدرسة تغرق.. فأين الحكومة وأين الدولة؟!
قادة بن عمار
ما أسهل التخوين!
محمد بوخطة
وقفات هادئة مع رسالة السيدة الأولى في قطاع التربية
سليم قلالة
الحل الممكن لإضراب الأستاذة..
جمال لعلامي
السارق والمسروق!
صالح عوض
الأمن العربي رزمة واحدة
صالح عوض
أدب الرسائل
جعفر الكناني
الغوطة وستالينغراد في المنظار الروسي
الفيديو
استقبال رسمي لافت لأردوغان في الجزائر عكس ما حدث في 2014..!
هل أرغمت "ثورة التلاميذ" بن غبريط على التراجع عن فصل الأساتذة؟!
التلاميذ يفاجئون بن غبريط.. هل ستفصلهم أيضا؟!
هل خالفت رسالة الرئيس بوتفليقة آمال وتوقعات الأساتذة والأطباء؟
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
الحكومة تحذر من عودة العطش في عز الشتاء
احتجاجاً على قرار ترامب حول القدس
فلسطينيون يطالبون بإغلاق المكاتب الأمريكية في فلسطين
الأناضول - الشروق أونلاين
طالب عشرات الفلسطينيين، الأربعاء، بإغلاق المكاتب الأمنية والسياسية والثقافية والاقتصادية الأمريكية في فلسطين، احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
تغطيات ذات صلة
صهر ترامب يُحرم من الاطلاع على المعلومات السرية
فلسطينيون يطالبون بإغلاق المكاتب الأمريكية في فلسطين
الرئيس الأفغاني يعرض محادثات سلام مع طالبان
كوريا الشمالية تزود سوريا بمواد تستخدم لإنتاج أسلحة كيميائية
بن سلمان: استخدمت "العلاج الكيميائي" مع الأمراء الفاسدين
ورفع المشاركون خلال وقفة نظمت أمام "البيت الأمريكي" (يتبع للقنصلية الأمريكية) في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، دعت لها الفصائل الفلسطينية، الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالسياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.
وطالب المشاركون بطرد الموظفين والممثلين الأمريكان العاملين في فلسطين وإغلاق مكاتبهم.
وقال المشاركون إنهم يحتجون على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي، باعتبار القدس عاصمة للاحتلال، ورددوا هتافات منها "القدس عاصمة دولة فلسطين"، و"أمريكا شريك الاحتلال في العدوان"، و"أمريكي بره بره (أخرج)".
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية (يسار)، مصطفى البرغوثي، لوكالة الأناضول للأنباء على هامش الوقفة، إن استمرار فتح الممثليات والمكاتب التابعة للولايات المتحدة "غير مقبول بعد موقفها بشأن القدس، وانحيازها للاحتلال".
وأضاف: "نرفض أي مقترح أو خطة أمريكية لعملية السلام، الولايات المتحدة شريك في الانتهاكات وشريك في الاحتلال لبلادنا".
وطالب البرغوثي بطرد العاملين الأمريكيين من كافة المكاتب الأمنية والثقافية والاقتصادية وإغلاقها.
وتأسس البيت الأمريكي في رام الله، في العام 2010، ويتبع للقنصلية الأمريكية العامة في القدس، ويهدف إلى "نشر الثقافة الأمريكية"، حسب صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.
منشور