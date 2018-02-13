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إجراءات "تكميلية" عقب الإعلان عن تعليق الإضراب
إلزام الأساتذة المعزولين بالتوقيع على "تعهد"
ألزمت، وزارة التربية، الأساتذة المعزولين من مناصبهم بضرورة التوقيع على "تعهد" كشرط أساسي لعودتهم إلى مناصب عملهم، وهو الإجراء الذي رفضه الأساتذة جملة وتفصيلا، مطالبين بضرورة إلغاء كافة الشروط المفروضة عليهم، أين اعتبروا أن قرارات العزل غير قانونية.
ووجهت، الوزارة تعليمة إلى مديري التربية للولايات، تحثهم فيها على ضرورة إبلاغ الأساتذة الذين تلقوا إعذارات بالفصل، العزل من المناصب، بسبب رفضهم الالتزام بقرار العدالة القاضي بتوقيف الإضراب لعدم شرعيته، بأنهم مطالبون بالتوقيع على "تعهد" والالتزام به كشرط أساسي لعودتهم لمناصبهم. بالمقابل طالبت نقابة "الكناباست" مباشرة عقب اتخاذها لقرار تعليق الحركة الاحتجاجية من المسؤولين بالوزارة الوصية ضرورة إلغاء قرارات العزل الأخيرة التي نفذتها ضد المضربين ورجوعهم إلى مناصبهم دون فرض قيود عليهم.
وجددت الوصاية إعلانها عن الشروع في برمجة حصص للدعم والتقوية لفائدة التلاميذ خلال الأسبوع الأول من العطلة التي ستنطلق في 15 مارس الجاري، خاصة عقب اتخاذ قرار الإبقاء على تاريخها، وذلك من أجل تعزيز فرص النجاح لدى المتمدرسين في إطار ما يعرف بالمرافقة البيداغوجية الدائمة والمستمرة، وطمأنة المترشحين للامتحانات الرسمية، أن الاختبارات ستشمل فقط الدروس التي تلقوها بصفة فعلية داخل أقسامهم، بمعنى اللجوء إلى تحديد الدروس بصفة "غير معلنة".
ولي تلميذ - Blida2018/02/28 على 21:441
هل نحن في دولة بمؤسساتها أم في غابة كل واحد يدير واش يحب !!! المفروض الذين تركوا التلاميذ أكثر من 3 أشهر دون دراسة في البليدة أن يحاكموا ويسجنوا !! لأن الباك بالنسبة لي ضاع منهم هذه السنة C'est fini
واش حاسبة روحها هذه الكنابيست دولة داخل دولة ؟ إمضاء التعهد لا نقاش فيه وإذا ما عجبهمش الحال كيف كيف !
و حذاري أن تعط لهم أجور 3 أشهر إضراب لأنهم لم يعملوا وداروا الفوضى و ضيعوا أولاد الناس وكل هذا من أجل أن تعط أموال الخدمات الاجتماعية لنفابيي الكنابيست يديروا بيها واش حبوا !!
KAMEL - TIPASA2018/02/28 على 21:442
الحكومة دائما تقمع الاضرابات كانت شرعية او غير شرعية سواءا باستعمال عصا الشرطة او ميزان العدالة دون اللجوء الى الحوار ولم ارى يوما في بلادي ان العدالة اعطت الحق للمضربين ولو كانوا على حق ...اما العودة بتعهد يخالف قانون العمل فهذا اكبر خطا تقع فيه الوزيرة و معها وزارة التربية
الاضراب يهدد مصير ابنائنا هذا لا مفر منه ولكن الوزيرة بتصرفاتها الطائشة و الغير المدروسة وقرارتها العشوائية فهي تهدد المنظومة التربوية باكملها ...الم يحن الوقت لاقالتها و استبدالها بمن هو اكفىء منها
02018/02/28 على 22:213
تحي الكناباست ... تحية لك ايتها الكناباست .....الثميل الوحيد في البلاد الذي بقي قلبه ينبض بالكرامة و العزة والنيف .... شكرا كناباست فبالرغم من ان الاضراب اضر باولادنا شيئا ما الا انك اعدتِ لنا نشوة الجزائري عالي الهمة .... شكرا كناباست ..... بطولتك حافظت على الغرس الجزائري الاصيل . شكرا كناباست .... شجاعتك ارعبت الجبناء ... شكرا كناباست عبقت الهواء بجو السبعينات و استنشقنا رائحة الرجال الفطاحل ....
شكرا كناباست كنت استحي كوني جزائري و الان اقولها باعلى صوت انا جزاااااائري و نقابتي كناباست
الدنيا حسابات2018/02/28 على 23:264
سنتحصل على الحقوق دون نقصان مما طلبناه و نتفاوض من أجل التعويض في الأسبوع الأول من العطلة بمقابل ( عدم الخصم طبعا! و نتحصل على أجرة 3 أشهر من الإضراب بتعويض أسبوع من العمل و نشترط الرجوع بدون طعون)
إلى اللقاء إلى إضراب آخر و المسلسل متواصل و نكون بذلك حققنا حلم التلاميذ الفاشلين بتقديم هدية العتبة الغير معلنة و شكرا لمساندتهم لنا و سنساهم في رداءة المجتمع لأن الدولة وظفت الرداءة و تنتظر النتائج المذهلة!