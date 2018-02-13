إجراءات "تكميلية" عقب الإعلان عن تعليق الإضراب إلزام الأساتذة المعزولين بالتوقيع على "تعهد"

ألزمت، وزارة التربية، الأساتذة المعزولين من مناصبهم بضرورة التوقيع على "تعهد" كشرط أساسي لعودتهم إلى مناصب عملهم، وهو الإجراء الذي رفضه الأساتذة جملة وتفصيلا، مطالبين بضرورة إلغاء كافة الشروط المفروضة عليهم، أين اعتبروا أن قرارات العزل غير قانونية.

ووجهت، الوزارة تعليمة إلى مديري التربية للولايات، تحثهم فيها على ضرورة إبلاغ الأساتذة الذين تلقوا إعذارات بالفصل، العزل من المناصب، بسبب رفضهم الالتزام بقرار العدالة القاضي بتوقيف الإضراب لعدم شرعيته، بأنهم مطالبون بالتوقيع على "تعهد" والالتزام به كشرط أساسي لعودتهم لمناصبهم. بالمقابل طالبت نقابة "الكناباست" مباشرة عقب اتخاذها لقرار تعليق الحركة الاحتجاجية من المسؤولين بالوزارة الوصية ضرورة إلغاء قرارات العزل الأخيرة التي نفذتها ضد المضربين ورجوعهم إلى مناصبهم دون فرض قيود عليهم.

وجددت الوصاية إعلانها عن الشروع في برمجة حصص للدعم والتقوية لفائدة التلاميذ خلال الأسبوع الأول من العطلة التي ستنطلق في 15 مارس الجاري، خاصة عقب اتخاذ قرار الإبقاء على تاريخها، وذلك من أجل تعزيز فرص النجاح لدى المتمدرسين في إطار ما يعرف بالمرافقة البيداغوجية الدائمة والمستمرة، وطمأنة المترشحين للامتحانات الرسمية، أن الاختبارات ستشمل فقط الدروس التي تلقوها بصفة فعلية داخل أقسامهم، بمعنى اللجوء إلى تحديد الدروس بصفة "غير معلنة".