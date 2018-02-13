في السياسة كما في الجغرافيا هناك طرق للإحلال محل ولكن يتميز الأدب كما التاريخ بالعزف على أوتار الذكريات وحقائق الماضي فتهيج الأفكار أو تتحول إلى أنواع من الفنون ووثائق للتاريخ تصلح أحيانا للقراءة والمراجعات.
ولكن في موضوع فلسطين، فإن العدوان متواصل على التاريخ ورواياته بفعل سطوة الواقع وانحرافاته الهائلة.. حتى إن كثيرا من أصحاب الحق والتاريخ قد استبدلوا رواياتهم وحقيقتهم بواقع أسهم في تشكيله أعداؤهم التاريخيون الاستعماريون الغربيون الإنجليز والأمريكان.. فتضاءل الحق واضمحل ولم يقف انهياره عند حد.
الآن يستجمع المسئول الأمريكي نفسه للإعلان عن صفقة القرن.. أجل بهذه الصفقة يتكلمون عن أكثر الأماكن بركة روحية ومعنوية في الكون على اعتبار أنها سلعة خاضعة للمقايضة والمساومة على طريقة التجارة الحرام.. صفقة القرن بطريقة الكاوبوي المتعجرف الذي يتصور أن قوته قادرة على نزع اليقين من قلوب الناس وإخراجهم من أرواحهم ودفعهم إلى ما يصطدم بقيمهم وأدق تفصيلات وجودهم الإنساني.
كانت تسمى فلسطين عندما كانت بمدنها وقراها وجبالها وبحرها ونهرها.. كانت تسمى فلسطين عندما كانت يافا عروس بحرها وعكا رمز عنادها وحيفا مثار جمالها وبئر السبع معين أصالتها وطبرية مغطسها المبارك وغزة حاضنة صحرائها والخليل عنادها الأسطوري ونابلس وجبال النار والناصرة وصفد، وو.. فماذا يمكن تسميتها عندما ينزعون منها المدن والعواصم والقرى والبحر الأبيض والبحر الميت والبحيرة والنهر والقدس والمقدس..؟
سيكتم الطيبون آلامهم وحسرتهم وأنفاسهم الرافضة ويقولون: كانت تُسمى فلسطين؟ فماذا نسميها بعد أن عبث فيها خنجر الفاشي وقطعها على مزاجه وقدمها للغاصبين شذاذ الآفاق.. وانتزع من الحاكم العربي تأييده واستحسانه الذليل بعد أن وضع الفلسطينيين أجزاء أجزاء في غيتوهات محاصَرين مجوَّعين مقهورين في غزة ولبنان وسورية والضفة ومناطق 1948.. وقد أغلقوا عليهم منافذ الحياة وتناوشوهم قتلا وتشريدا وفتكا.
وسيتعرض كثير من الأحرار عندما يرفعون صوتهم الرافض للاعتقالات والتضييق عليهم وقطع أرزاقهم والتهميش والتشويه والتشويش.. ستتقدم الأسلحة العدوانية جميعها من الشيطنة إلى الاغتيالات تمارس بحق كل منظمة أو شخص يرفض أن تُسحب فلسطين من فلسطين ويفضح المؤامرة- الجريمة ويرفع كفه ضد مخرزهم مصمما أن ينتصر المخرز.
قررت أمريكا بوضوح أن ترسم الخريطة النهائية لفلسطين بأن تنتهي فلسطين والقدس وأن يكون هناك إسرائيل وأورشليم وجلبت معها في حفل الزفاف كل الذين كانوا يختبئون وراء الكلمات الخادعة من نخب سياسية وإعلامية وفكرية..
ولكن فليكن واضحا أن الأرض لا ترحل وأن فلسطين هي فلسطين وأن القدس هي القدس التي نزل فيها قرآن وهي محفوظة بحفظ القرآن المحفوظ.. وليكن واضحا واضحا أن الفلسطينيين هم أولئك الفئة التي استودعها الله أمانة الرباط في أكناف بيت المقدس وأنهم منذ قرن من الزمان لم يتركوا أرض المواجهة ولم يتولوا يوم الزحف ولقد تصدوا للإمبراطورية البريطانية ثلاثين عاما وهم لا يزالون يتصدون للكيان الصهيوني من 70 عاما وأنهم يعرفون أنهم يتصدون للإرادة الأمريكية، ورغم أنهم في معظم معاركهم وحدهم الآن لن يخونوا الأمانة.. وليكن واضحا واضحا واضحا أن فلسطين التي كانت تسمى فلسطين هي مازالت فلسطين في الجغرافيا وفي ضمير أبنائها وأحبابها.. تزول الدنيا ولا تزول من ضمائرهم وتضيع كل الدروب إلا درب الكفاح لتحريرها كاملة رغم الأمريكان والخونة والجبناء والمهزومين والجهلة.. والله غالب على أمره.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1المدرسة تغرق.. فأين الحكومة وأين الدولة؟!
2تخريب المدارس العليا للأساتذة: من وراءه؟
3أمسكوا ألسنتكم!
4نحر العرب قربانا للدجال الأعور
5كانت تُسمى فلسطين!
Français English
الرأي
صالح عوض
كانت تُسمى فلسطين!
أبو بكر خالد سعد الله
تخريب المدارس العليا للأساتذة: من وراءه؟
حبيب راشدين
نحر العرب قربانا للدجال الأعور
جمال لعلامي
أمسكوا ألسنتكم!
عبد القادر فضيل
المدرسة تغرق.. فأين الحكومة وأين الدولة؟!
قادة بن عمار
ما أسهل التخوين!
محمد بوخطة
وقفات هادئة مع رسالة السيدة الأولى في قطاع التربية
سليم قلالة
الحل الممكن لإضراب الأستاذة..
جمال لعلامي
السارق والمسروق!
صالح عوض
الأمن العربي رزمة واحدة
الفيديو
حرب الشوارع.. أسلوب جديد في إدارة الخلافات الدولية!
استقبال رسمي لافت لأردوغان في الجزائر عكس ما حدث في 2014..!
هل أرغمت "ثورة التلاميذ" بن غبريط على التراجع عن فصل الأساتذة؟!
التلاميذ يفاجئون بن غبريط.. هل ستفصلهم أيضا؟!
هل خالفت رسالة الرئيس بوتفليقة آمال وتوقعات الأساتذة والأطباء؟
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
مشاهد مروعة من مركز لرعاية المصابين بالتوحد في تونس
كانت تُسمى فلسطين!
صالح عوض
في السياسة كما في الجغرافيا هناك طرق للإحلال محل ولكن يتميز الأدب كما التاريخ بالعزف على أوتار الذكريات وحقائق الماضي فتهيج الأفكار أو تتحول إلى أنواع من الفنون ووثائق للتاريخ تصلح أحيانا للقراءة والمراجعات.
مقالات سابقة للكاتب
الأمن العربي رزمة واحدة
أدب الرسائل
الحلم المشروع.. أو الانهيار المستمر
من السودان إلى كردستان
في زمن الهمبورغر
ولكن في موضوع فلسطين، فإن العدوان متواصل على التاريخ ورواياته بفعل سطوة الواقع وانحرافاته الهائلة.. حتى إن كثيرا من أصحاب الحق والتاريخ قد استبدلوا رواياتهم وحقيقتهم بواقع أسهم في تشكيله أعداؤهم التاريخيون الاستعماريون الغربيون الإنجليز والأمريكان.. فتضاءل الحق واضمحل ولم يقف انهياره عند حد.
الآن يستجمع المسئول الأمريكي نفسه للإعلان عن صفقة القرن.. أجل بهذه الصفقة يتكلمون عن أكثر الأماكن بركة روحية ومعنوية في الكون على اعتبار أنها سلعة خاضعة للمقايضة والمساومة على طريقة التجارة الحرام.. صفقة القرن بطريقة الكاوبوي المتعجرف الذي يتصور أن قوته قادرة على نزع اليقين من قلوب الناس وإخراجهم من أرواحهم ودفعهم إلى ما يصطدم بقيمهم وأدق تفصيلات وجودهم الإنساني.
كانت تسمى فلسطين عندما كانت بمدنها وقراها وجبالها وبحرها ونهرها.. كانت تسمى فلسطين عندما كانت يافا عروس بحرها وعكا رمز عنادها وحيفا مثار جمالها وبئر السبع معين أصالتها وطبرية مغطسها المبارك وغزة حاضنة صحرائها والخليل عنادها الأسطوري ونابلس وجبال النار والناصرة وصفد، وو.. فماذا يمكن تسميتها عندما ينزعون منها المدن والعواصم والقرى والبحر الأبيض والبحر الميت والبحيرة والنهر والقدس والمقدس..؟
سيكتم الطيبون آلامهم وحسرتهم وأنفاسهم الرافضة ويقولون: كانت تُسمى فلسطين؟ فماذا نسميها بعد أن عبث فيها خنجر الفاشي وقطعها على مزاجه وقدمها للغاصبين شذاذ الآفاق.. وانتزع من الحاكم العربي تأييده واستحسانه الذليل بعد أن وضع الفلسطينيين أجزاء أجزاء في غيتوهات محاصَرين مجوَّعين مقهورين في غزة ولبنان وسورية والضفة ومناطق 1948.. وقد أغلقوا عليهم منافذ الحياة وتناوشوهم قتلا وتشريدا وفتكا.
وسيتعرض كثير من الأحرار عندما يرفعون صوتهم الرافض للاعتقالات والتضييق عليهم وقطع أرزاقهم والتهميش والتشويه والتشويش.. ستتقدم الأسلحة العدوانية جميعها من الشيطنة إلى الاغتيالات تمارس بحق كل منظمة أو شخص يرفض أن تُسحب فلسطين من فلسطين ويفضح المؤامرة- الجريمة ويرفع كفه ضد مخرزهم مصمما أن ينتصر المخرز.
قررت أمريكا بوضوح أن ترسم الخريطة النهائية لفلسطين بأن تنتهي فلسطين والقدس وأن يكون هناك إسرائيل وأورشليم وجلبت معها في حفل الزفاف كل الذين كانوا يختبئون وراء الكلمات الخادعة من نخب سياسية وإعلامية وفكرية..
ولكن فليكن واضحا أن الأرض لا ترحل وأن فلسطين هي فلسطين وأن القدس هي القدس التي نزل فيها قرآن وهي محفوظة بحفظ القرآن المحفوظ.. وليكن واضحا واضحا أن الفلسطينيين هم أولئك الفئة التي استودعها الله أمانة الرباط في أكناف بيت المقدس وأنهم منذ قرن من الزمان لم يتركوا أرض المواجهة ولم يتولوا يوم الزحف ولقد تصدوا للإمبراطورية البريطانية ثلاثين عاما وهم لا يزالون يتصدون للكيان الصهيوني من 70 عاما وأنهم يعرفون أنهم يتصدون للإرادة الأمريكية، ورغم أنهم في معظم معاركهم وحدهم الآن لن يخونوا الأمانة.. وليكن واضحا واضحا واضحا أن فلسطين التي كانت تسمى فلسطين هي مازالت فلسطين في الجغرافيا وفي ضمير أبنائها وأحبابها.. تزول الدنيا ولا تزول من ضمائرهم وتضيع كل الدروب إلا درب الكفاح لتحريرها كاملة رغم الأمريكان والخونة والجبناء والمهزومين والجهلة.. والله غالب على أمره.