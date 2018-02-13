يستمر إلى غاية 26 مارس نابولي الإيطالية تحتضن معرضا لفنانين جزائريين

يفتتح بمدينة نابولي (جنوب إيطاليا)،الجمعة، معرض يستمر إلى غاية الـ26 من مارس القادم، يضم عدة أعمال لفنانين تشكيليين جزائريين.

وينظم هذا المعرض بـ"كاستيل ديل أوفو" أقدم قصر بمدينة نابولي التي ترمز إلى تاريخ وثقافة هذه المدينة الألفية.

ويقترح المعرض الذي تنظمه سفارة الجزائر بروما من خلال "أشكال وصور" من إبداع الفنانين عودة إلى الحضارات القديمة والمعاصرة لـ"أرضين قريبتين جدا في التصورات الفنية وفي تاريخهما"، حسب ما نقلته "واج".

ومن بين الفنانين المشاركين في هذا المعرض نادية شكوفي وخالد عبد الله وإبراهيم عشير وأحمد بخوجة وعمور دكيس وعبد القادر هوامل وإسماعيل زيزي والإيطالية أنا شاميرا مينوزي.

وينظم هذا المعرض تحت إشراف بلدية نابولي بالتنسيق مع مجلس البلدية للثقافة والسياحة والمؤسسة الإيطالية "Sphaerica Srl".