ستكون مدينة عنابة على موعد مع مهرجان الفيلم المتوسط، في طبعته الثالثة المرتقب تنظيمها من 21 إلى 27 مارس المقبل حيث ستستهل هذه التظاهرة بعرض أول للفيلم الجزائري الجديد "أسوار القلعة السبعة" للمخرج أحمد راشدي، حسب ما أكدّه محافظ التظاهرة سعيد ولد خليفة.
وقال سعيد ولد خليفة إن 17 بلدا متوسطيا أكدوا مشاركتهم في هذه الطبعة التي ستنظم تحت شعار "السلام في المتوسط"، التي ستستضيف بلجيكا كضيفة شرف.
وبحسب ولد خليفة في تصريح إلى "واج": "من مجموع 65 فيلما (إنتاج 2017 و2018) يشارك في منافسة المهرجان للفوز بجائزة "العناب الذهبي" 15 فيلما طويلا".
وستشهد فعاليات هذه الطبعة عرض أفلام قصيرة أنتجت بعنابة في إطار برنامج الورشات التكوينية التي نظمت في الطبعة السابقة لهذا المهرجان.
وبالموازاة مع العروض السينمائية المبرمجة بقاعات المسرح الجهوي وقاعة السينماتيك ودار الثقافة محمد بوضياف سيتم ضمن فعاليات هذه الطبعة تنشيط ورشات تكوينية حول الصورة والإخراج يؤطرها مختصون من بلجيكا.
والجدير بالذكر أنّ مهرجان عنابة تأجل إلى غاية مارس بعد أن كان يفترض تنظيمه في الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الماضي (2017). ونظمت دورته الأولى في ديسمبر 2015 والثانية في أكتوبر 2016.
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"أسوار القلعة السبعة" لراشدي يفتتح مهرجان الفيلم المتوسطي
حسان.م/ واج
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
ستكون مدينة عنابة على موعد مع مهرجان الفيلم المتوسط، في طبعته الثالثة المرتقب تنظيمها من 21 إلى 27 مارس المقبل حيث ستستهل هذه التظاهرة بعرض أول للفيلم الجزائري الجديد "أسوار القلعة السبعة" للمخرج أحمد راشدي، حسب ما أكدّه محافظ التظاهرة سعيد ولد خليفة.
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وقال سعيد ولد خليفة إن 17 بلدا متوسطيا أكدوا مشاركتهم في هذه الطبعة التي ستنظم تحت شعار "السلام في المتوسط"، التي ستستضيف بلجيكا كضيفة شرف.
وبحسب ولد خليفة في تصريح إلى "واج": "من مجموع 65 فيلما (إنتاج 2017 و2018) يشارك في منافسة المهرجان للفوز بجائزة "العناب الذهبي" 15 فيلما طويلا".
وستشهد فعاليات هذه الطبعة عرض أفلام قصيرة أنتجت بعنابة في إطار برنامج الورشات التكوينية التي نظمت في الطبعة السابقة لهذا المهرجان.
وبالموازاة مع العروض السينمائية المبرمجة بقاعات المسرح الجهوي وقاعة السينماتيك ودار الثقافة محمد بوضياف سيتم ضمن فعاليات هذه الطبعة تنشيط ورشات تكوينية حول الصورة والإخراج يؤطرها مختصون من بلجيكا.
والجدير بالذكر أنّ مهرجان عنابة تأجل إلى غاية مارس بعد أن كان يفترض تنظيمه في الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الماضي (2017). ونظمت دورته الأولى في ديسمبر 2015 والثانية في أكتوبر 2016.