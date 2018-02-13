ناقشت محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، ملف ستة أشخاص شكلوا شبكة لدعم وإسناد الجماعات الإرهابية التي تنشط بوسط البلاد، عن طريق تزويدهم بملابس وأحذية خاصة بالشرطة، وأجهزة الكترونية من هواتف وشرائح إلى جانب أدوات لحفر الخنادق، قبل أن يتم تفكيك عناصرها والإطاحة بها، من خلال بلاغ تقدمت به والدة إرهابي لدى مصالح الأمن كشف عن هوياتهم بعد توقيفه.
وبانطلاق التحري في الملف، تمكنت مصالح الأمن من توقيف باقي المتهمين وحجز أجهزة تحتوي على أشرطة فيديو لخطب "أبو مصعب الزرقاوي"، وكذا شريط خاص بوقائع مجزرة بن طلحة، واعترف المتهم "ت،س" في إطار التحقيق الأمني أنه تحمس منذ فترة للانضمام للجماعات الإرهابية من خلال تشبعه بالفكر "الجهادي" داخل مسجد بحي "بلكور" في العاصمة ، لتطالب النيابة بعد سماع أقوال المتهمين الذين أجمعوا على الإنكار إدانتهم بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذة، عن تهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية والتحريض، ومحاولة الانضمام لجماعة إرهابية تنشط في أرض الوطن.
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مريم. ز
ناقشت محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، ملف ستة أشخاص شكلوا شبكة لدعم وإسناد الجماعات الإرهابية التي تنشط بوسط البلاد، عن طريق تزويدهم بملابس وأحذية خاصة بالشرطة، وأجهزة الكترونية من هواتف وشرائح إلى جانب أدوات لحفر الخنادق، قبل أن يتم تفكيك عناصرها والإطاحة بها، من خلال بلاغ تقدمت به والدة إرهابي لدى مصالح الأمن كشف عن هوياتهم بعد توقيفه.
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وبانطلاق التحري في الملف، تمكنت مصالح الأمن من توقيف باقي المتهمين وحجز أجهزة تحتوي على أشرطة فيديو لخطب "أبو مصعب الزرقاوي"، وكذا شريط خاص بوقائع مجزرة بن طلحة، واعترف المتهم "ت،س" في إطار التحقيق الأمني أنه تحمس منذ فترة للانضمام للجماعات الإرهابية من خلال تشبعه بالفكر "الجهادي" داخل مسجد بحي "بلكور" في العاصمة ، لتطالب النيابة بعد سماع أقوال المتهمين الذين أجمعوا على الإنكار إدانتهم بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذة، عن تهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية والتحريض، ومحاولة الانضمام لجماعة إرهابية تنشط في أرض الوطن.