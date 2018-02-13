بعد تعافي مسرح بجاية من أزمته عودة المهرجان الدولي قريبا.. بوكموش لـ "الشروق": موهوب لطرش يعيد "حزام الغولة" إلى خشبة مسرح بجاية

قال سفيان بوكموش إن التحضيرات جارية لتنظيم المهرجان الدولي للمسرح الذي توقف العام الماضي حيث يعود المهرجان في حلة جديدة حيث أوكلت مهام ترؤس المحافظة إلى مدير مسرح بجاية سفيان بوكموش الذي أكد لـ"الشروق" أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج وضبط برنامج الفرق المشاركة وكذا الاتفاق على الشخصيات التي سيتم تكريمها على هامش الحدث.

وقال سفيان بوكموش إن مسرح بجاية تجاوز أزمته وهو بصدد إطلاق برنامجه لسنة 2018 الذي يعرف تنوعا بين مسرح الطفل وإحياء المناسبات الخاصة والإنتاج، حيث يعكف المسرح على إعادة إنتاج مسرحية "حزام الغولة" التي أخرجها للمسرح الراحل عبد المالك بوقرموح في سنوات الثمانينيات وكان لها صدى إيجابي بين مهنيي ومحبي الفن الرابع. الطبعة الجديدة من "حزام الغولة" سيخرجها موهوب لطرش الذي كان ضمن الفريق الأول للمسرحية الذي قاده الراحل عبد المالك بوقرموح.

في إطار البرنامج الفصلي الذي سطره مسرح بجاية قال بوكموش إن مسرح بجاية سيحتفي بالمرأة من خلال أسبوع من النشاطات المسرحية والمحاضرات والتكريمات لفنانات ونساء الخشبة في "أسبوع المرأة" من 3 إلى 9 مارس في نفس الإطار تكريسا لتقاليد المسرح الجهوي لبجاية الذي دأب على تنظيم أمسية كل نهاية أسبوع إضافة إلى أمسية الثلاثاء نشاطات مسرحية وتربوية للأطفال، حيث يتم تكثيف هذه النشاطات بمناسبة العطلة الربيعية حيث تستمر النشاطات الموجهة إلى الأطفال خلال الفترة الممتدة من 17 إلى31 مارس القادم.