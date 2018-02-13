آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الصقيع القادم من سيبيريا يقتل 41 شخصاً في أوروبا
-
حرب الشوارع.. أسلوب جديد في إدارة الخلافات الدولية!
-
استقبال رسمي لافت لأردوغان في الجزائر عكس ما حدث في 2014..!
-
هل أرغمت "ثورة التلاميذ" بن غبريط على التراجع عن فصل الأساتذة؟!
-
التلاميذ يفاجئون بن غبريط.. هل ستفصلهم أيضا؟!
-
هل خالفت رسالة الرئيس بوتفليقة آمال وتوقعات الأساتذة والأطباء؟
-
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
-
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
-
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
-
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
تواصل القصف والمعارك في الغوطة
أفاد نشطاء سوريون، بأن الاشتباكات لا تزال متواصلة في منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة وفصيل جيش الإسلام المعارض من جهة أخرى.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا، إن المواجهات تدور بوتيرة عنيفة في جنوب شرق المنطقة، وذلك غداة تواصل قصف جوي وصاروخي على مناطق في الغوطة.
واستمر القصف الحكومي للغوطة رغم دخول اليوم الخامس على تمرير مشروع قرار بالإجماع في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف لإطلاق النار في سوريا، وبعد ثلاثة أيام من أوامر من الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين بفتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين خلال خمس ساعات يومياً.
وأشار المرصد إلى أن عدد قتلى القصف الروسي والسوري على الغوطة الشرقية بلغ أكثر من 600 منذ 18 فيفري الماضي.
وأضاف المرصد، أن بين هؤلاء 147 طفلاً.
أبوهاجر تيارت الجزائر2018/03/01 على 12:451
بوتن الملحد يأمر؟!؟!إين الاسد؟!؟!وإين النمر؟!وإين الزنديق قاسم سليماني وشيعة إبليس؟!؟!أوأنهم أبناء العلقمي المعاصرون وصدق شيخ الاسلام أبن تيمية في كتابه منهاج السنة هذا الكتاب الضخم الذي يرد فيه على كتاب منهاج الندامة في أثبات الغد والخيانة لأبن المنجس الحلي بأن الروافض دائما في صف الكفار على أهل الاسلام