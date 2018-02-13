تواصل القصف والمعارك في الغوطة

أفاد نشطاء سوريون، بأن الاشتباكات لا تزال متواصلة في منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة وفصيل جيش الإسلام المعارض من جهة أخرى.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا، إن المواجهات تدور بوتيرة عنيفة في جنوب شرق المنطقة، وذلك غداة تواصل قصف جوي وصاروخي على مناطق في الغوطة.

واستمر القصف الحكومي للغوطة رغم دخول اليوم الخامس على تمرير مشروع قرار بالإجماع في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف لإطلاق النار في سوريا، وبعد ثلاثة أيام من أوامر من الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين بفتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين خلال خمس ساعات يومياً.

وأشار المرصد إلى أن عدد قتلى القصف الروسي والسوري على الغوطة الشرقية بلغ أكثر من 600 منذ 18 فيفري الماضي.

وأضاف المرصد، أن بين هؤلاء 147 طفلاً.