مصدر فلسطيني: قذيفتان مصدرهما مصر تسقطان جنوب قطاع غزة

سقطت، الخميس، قذيفتان مصدرهما الأراضي المصرية داخل الحدود الفلسطينية جنوبي قطاع غزة حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر أمني فلسطيني.

وقال المصدر (رفض الكشف عن هويته)، لوكالة الأناضول، إن "قذيفتين أطلقتا من الأراضي المصرية، إحداهما سقطت على الحدود مع قطاع غزة، والأخرى سقطت على منزل مهجور في حي الشعوت، داخل مدينة رفح".

وأفاد المصدر، أن "القذيفتين أطلقتا بسبب الأحداث الأمنية الدائرة في سيناء (شمال شرقي مصر)".

وأوضح المصدر، أن "عدة قذائف، كانت قد سقطت، في أوقات سابقة داخل حدود قطاع غزة".

وحسب شهود عيان، فقد أصيب أحد المارة، بجراح طفيفة، جراء سقوط القذيفة على المنزل، فيما تم علاجه بشكل "ميداني".

ويسمع سكان مدينة رفح، جنوبي القطاع، أصوات انفجارات عنيفة تحدث داخل المناطق المصرية الحدودية، فيما تتصاعد أعمدة دخانية من تلك المناطق.

والشهر الماضي، أعلن الجيش المصري، انطلاق خطة "المجابهة الشاملة"، تحت عنوان "سيناء 2018" بتكليف رئاسي، التي - تستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي - مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، من دون تفاصيل عن مدة العملية.

ويشن الجيش منذ نحو ثلاثة أعوام ونصف، عمليات أمنية ضد جماعات مسلحة، أبرزها تنظيم "ولاية سيناء"، الذي أعلن مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).