"العالم الآن يعرف أسماء أسلحتنا" بوتين يفاخر بقدرات روسيا الدفاعية في عمليات سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن العملية الروسية الجارية في سوريا تظهر زيادة قدرات بلاده الدفاعية.

جاء ذلك خلال رسالة بوتين السنوية إلى الجمعية الاتحادية الروسية، حيث يطلع فيها أعضاء البرلمان على الوضع في البلاد والخطوط العريضة للسياسة الداخلية والخارجية.

وأضاف بوتين مخاطباً النواب الروس في العاصمة موسكو، إن العالم يعرف الآن أسماء كل أسلحتنا الرئيسية بعد عملية سوريا.

وقال بوتين: أن "روسيا اختبرت أسلحة نووية جديدة، بينها صواريخ مبرمجة تعمل بالطاقة النووية، وطائرات بدون طيار (درون) تعمل تحت الماء ويتم تشغيلها بالطاقة النووية".

كما أوضح أن طائرات الـ(درون) ستكون مهيئة لحمل رؤوس نووية تستطيع استهداف حاملات الطائرات والمرافق الساحلية، حسب ما نقلته وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.

وأشار بوتين إلى أن الأسلحة الجديدة ستكون "بمأمن عن أي اعتراضات من الأعداء".

وتدخلت روسيا إلى جانب النظام السوري في سبتمبر 2015، مما حول دفة الحرب المندلعة منذ عام 2011 لصالحه.

وتتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية دولية القوات الروسية باستخدامها قوة مفرطة في مناطق مدنية في الأراضي التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة.