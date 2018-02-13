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عبد الله غلام الله:
الإضراب مشروع.. ولكنّ الأجور مشبوهة؟
نفى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد الله غلام الله من المدية أن يكون قد قال بتحريم الإضراب، وأردف أن الإضراب طريقة من طرق جلب الحقوق، موضّحا أنه تساءل فقط عن الأجور التي يتقاضاها المضربون خلال احتجاجهم، والتي تدفعها لهم المؤسسة عكس الدول الغربية فهي تدفع لهم من حساب النقابة التي ينتمون لها، حيث تساءلنا - قال غلام الله - إن كانت أجور المضربين وقت إضرابهم حلال أم حرام، ولم أفت حتى في هذه، إن كانت أو لم تكن، إنما هو مجرد تساؤل فقط مطروح للنقاش.
وعن دور لجنة المجلس الإسلامي الأعلى التي تروج للصيرفة الإسلامية وترافق البنك الجزائري في إيجاد صيغ تعاملية غير ربوية إن كان دورها استشاريا أو إلزاميا في تحديد التعاملات البنكية الإسلامية، قال غلام الله دورنا تحدده الهيئات التشريعية، ونحن نرافق البنوك أينما وجدت في تحديد صيغة إسلامية، كما قال غلام الله إن هذه التعاملات ستمكن الجزائريين بمختلف مستوياتهم من مختلف المقتنيات التي يردينها من سيارات أو أجهزى كهرومنزليبة وغيرها في إطار إسلامي، حيث سيكون لبّ ومحور هذه التعاملات هو امتلاك البنوك التي يتعامل معها المواطنون لهذه المقتنيات قبل بيعها للمواطنين بثمن يتراضون به حتىّ وإن زاد عن ثمن شرائها الاصلي، إنما يشترط في ذلك التراضي وسيجد المواطن ضالته في تسديدها تقسيطا.
وكان غلام الله قد حضر لملتقى علمي ناقش فه خبراء اقتصاديون موضوع الصيرفة الإسلامية كما أمضى المجلس الإسلامي الأعلى اتفاقية مع جامعة الدكتور يحي فارس تقضي بمرافقة إطارات وخبراء الجامعة المجلس في عديد القضايا ذات الصلة والتنسيق فيما بين المؤسستين .
انا جزائري وطني - l'empire2018/03/01 على 20:431
ومادا عن الاجور و الفلوس التي تتلقاها يا غلام الله هل هي حلال ام حرام؟؟؟؟
KAMEL - TIPASA2018/03/01 على 20:502
لا ولن تستطيع ان تفتي بان المعاملات البنكية الربوية حرام ..لانك تخاف على منصبك و تحشر نفسك في امور انت لست اهلا لها ارضاءا لاهواء ولاة امرك و لو كانوا على ضلال
انت في زمان الرويبضة فانتهز فرصتك و تكلم وافتي على هواك دون علم
موسطاش - dzair2018/03/01 على 20:533
هكذا ويطالب المفصولون العائدون بأجور 3 أشهر من الإضراب في البليدة !!!
حرام قبض دينار واحد دون عرق ! إنه السحت إنه مال الحرام !! وتعرفون عواقب أكله !! ذرية فاسدة علل وأسقام مشاكل وهموم ! خراب البيت والأهل و العياذ بالله
من أراد النضال لأجل الإصلاح لازملو يزكي بصحته وماله
خالد2018/03/01 على 21:124
و الأجور التي يتقضاها البرلمانيون و هم لم يحضروا جلساتهم هل هي حلال و هل الدولة تذهب إلى خصم أيام غيابهم عن الجلسات.و لو كانت العدالة على الجميع حتى الإحتجاجات لا تظهر.
02018/03/01 على 21:415
اي اجور تتكلم عليها .بكاوريا رياضيات تقدير جيد جدا اضافة الى 5 و6 سنوات في الجامعة مقابل 32000 دينار شهريا والعمل 18 ساعة اسبوعيا والتحضير في البيت 14 ساعة اسبوعيا واستعمال اجهزة الاعلام الالي والانترنيت في البيت من اجل البحث عن ما هو افضل ومصاريف النقل والاكل من الاجرة الشهرية والهندام حدث ولا حرج .المؤمن يبدا بنفسه وينظر كم هو ثمن غداءه او عشاءه في المنصب الذي يشغله.
02018/03/01 على 22:22
أنا ماستر رياضيات بتقدير جيد جدا ؛ أستاذ تعليم متوسط رياضيات ؛
أعمل 24 ساعة أسبوعيا في المتوسطة و في المنزل أكثر من 25 ساعة
أسبوعيا لتحضير الدروس و تصحيح الواجبات و الفروض و الاختبارات .....
علي2018/03/01 على 21:576
قلنا هل الاجور و المعاشات الكبيرة االتي ياخذها الوزراء والمسؤولين الكبار بعد مغادرة المنصب حلال او حرام
شرحبيل2018/03/01 على 22:277
عيب عليك لا تتطيع قول الحقيقة هل الفساد والسرقة لاموال الشعب حلال ام حرام ؟وهل الراتب المضاعف الذي تاخذه انت حلال ام حرام ؟ تخاف وتقف الى جانب المسؤول ولا تخاف من الله ..ما دخلك في الاضراب والمضربين ..دورك ديني ومجلسك يشبه كل المجالس في الجزائر كثيرة لكنها لا دور لها سوى الخرطي والموالات ومساندة* ملك البلاد*عيب عليك راك كبير ....
02018/03/01 على 22:578
وماذا عن أصحاب الدوفيز الذين يستبدلون 1 أورو بأكثر من 200 دج و 10000 أورو بأكثر من 200 مليون سنتم بعملتنا المسكينة و رغم أنكم تحدثتم كثيرا عن الربا أنت وزمرتك لكن لا أحد تحدث عن قضية 1 أورو = 200 دج والتي يمارسها رجال الدين بل العلماء والمشايخ الأجلاء الذين يتلاعبون بعقول المغفلين والحجاج الذين يسافرون للسعودية ..... أم أن فتاويكم تسير حسب الحاجة . مسكين من يستمع لكم
mohamed - bouira2018/03/01 على 23:029
ياسي غلام الله وين كانو وذنيك و عينيك انهار كان سيد السعيد (UGTA) يسب في دين الجزائرين على الشاشة و علاه ماحليتش فمك و قلت حرام ولاكنت خابط مع صاحبك بن يونس اليوم وين فقت ؟