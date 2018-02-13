يحمل آثار جرح عميق على مستوى الفخذ و"اللغز" مجهول العثور على جثة شابّ مرميّة على قارعة الطريق بتبسة

تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببئر العاتر بتبسة، الأربعاء، لنقل جثة شاب إلى المستشفى، بعد العثور عليها مرمية على قارعة الطريق الاجتنابي.

وحسب بيان خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية بتبسة، فإن الجثة تعود للمسمى "ح. ق" البالغ من العمر 41 سنة، الذي تم العثور عليه جثة هامدة وعليه جرح عميق على مستوى الفخذ، أين تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى التيجاني هدام ببئر العاتر لإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة، فيما تدخلت المصالح الأمنية للتحقيق في هذه الحادثة.