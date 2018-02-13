مقتل امرأة في انحراف سيارة بسبب الزوابع الرملية في البيّض

تسببت الزوابع الرملية التي اجتاحت ولاية البيض، الخميس، في حادث سير مميت بالطريق الوطني رقم 47 في جزئه الرابط ما بين بلدية البنود وتيميمون بولاية أدرار.

الحادث أدى إلى هلاك أربعينية وجرح مرافقها، الأمر الذي تطلب التدخل العاجل من طرف نقطة التدخل المتقدمة التي تم تدشينها شهر أكتوبر الفارط، ليتم نقل الجريح إلى مستشفى الأبيض سيد الشيخ لتلقي العلاج اللازم، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الدرك تحقيقا حول ملابسات وأسباب الحادث.