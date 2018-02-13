يعيش سكان حي 5 جويلية 1962 المعروف بـ"الماقينقات" ببلدية الأربعاء الواقعة شرق عاصمة ولاية البليدة، ليالي رعب حقيقية يوميا، بعد تجدد اندلاع مواجهات دامية بين شباب الحي، استعملت فيها كل أنواع الأسلحة البيضاء والحجارة والألعاب النارية، ليختلط الحابل بالنابل قبل تدخل قوات مكافحة الشغب كل مرة لتفرقة المتجمهرين وشن حملة لاعتقال المتسببين في الفوضى.
سكان الحي وفي لقائهم بـ"الشروق"، أكدوا أن هذه المواجهات لا تزال مستمرة بعد اندلاعها منذ السنة الفارطة، بعد وقوع شجار بين شابين قبل أن تتسع رقعة المواجهات بين شباب الحي الواحد، لتندلع "المعركة" بينهم مع كل غروب، ويتبادل الفريقان القذف بالحجارة والألعاب النارية، ولن تتوقف المواجهات إلا بحضور أفراد الدرك الوطني وقوات مكافحة الشغب، الذين يقومون بتفريق المتجمهرين والمتخاصمين، وأضاف السكان أنهم يخشون تكرر حادثة مقتل شاب في مقتبل العمر يبلغ من العمر 17 سنة راح ضحية هذه المواجهات، فضلا عن إصابات متفرقة تعرض لها بعض الأطفال وتلاميذ متمدرسين.
وفي هذا السياق، ناشد سكان حي 5 جويلية، السلطات الولائية والأمنية، ضرورة التدخل العاجل من أجل توفير الأمن وتخصيص مقر دائم للشرطة أو للدرك الوطني من أجل حمايتهم وحماية ممتلكاتهم وفرض النظام العام بحي يضم 2940 مسكن.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1خبراء "الفاو": حليب النوق الجزائري فريد من نوعه في العالم
2توقيف والدة المتهم وأشقائه في قضية مقتل الطالبة حفيظة في بسكرة
3هذه الهواتف المفخخة المحجوزة بالبويرة
4"ميمونة".. قصة مُثيرة لثمانينية حيّة بين الأموات في تيسمسيلت؟!
5انتحار تلميذين بسطيف
Français English
الرأي
عبد الناصر
الحنين إلى العهد "العثماني"!
التهامي مجوري
بين طارق رمضان والـ"إسلام ترانكيل" 1/2
عبد المجيد مناصرة
الجزائر من الأزمة.. إلى الحل
عمار يزلي
مضاربات الإضرابات
جمال لعلامي
واش ربحتو؟
محمّد الهادي الحسني
!3M
جعفر الكناني
انهيار قيم الانتماء في خيوط الشبكة العنكبوتية
محمد بوالروايح
فقه البدائل.. الفقه الغائب في الجزائر
صالح عوض
كانت تُسمى فلسطين!
أبو بكر خالد سعد الله
تخريب المدارس العليا للأساتذة: من وراءه؟
الفيديو
الصقيع القادم من سيبيريا يقتل 41 شخصاً في أوروبا
حرب الشوارع.. أسلوب جديد في إدارة الخلافات الدولية!
استقبال رسمي لافت لأردوغان في الجزائر عكس ما حدث في 2014..!
هل أرغمت "ثورة التلاميذ" بن غبريط على التراجع عن فصل الأساتذة؟!
التلاميذ يفاجئون بن غبريط.. هل ستفصلهم أيضا؟!
هل خالفت رسالة الرئيس بوتفليقة آمال وتوقعات الأساتذة والأطباء؟
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
السكان طالبوا بفتح مقر للأمن
تجدد المواجهات بين شباب حي 5 جويلية 1962 بالأربعاء
عادل شوشو
يعيش سكان حي 5 جويلية 1962 المعروف بـ"الماقينقات" ببلدية الأربعاء الواقعة شرق عاصمة ولاية البليدة، ليالي رعب حقيقية يوميا، بعد تجدد اندلاع مواجهات دامية بين شباب الحي، استعملت فيها كل أنواع الأسلحة البيضاء والحجارة والألعاب النارية، ليختلط الحابل بالنابل قبل تدخل قوات مكافحة الشغب كل مرة لتفرقة المتجمهرين وشن حملة لاعتقال المتسببين في الفوضى.
تغطيات ذات صلة
البحر يلفظ جثة "حراق" إفريقي بعين تموشنت
المؤبد لناقلي 11 قنطارا من الكيف على متن شاحنة بوهران
تجدد المواجهات بين شباب حي 5 جويلية 1962 بالأربعاء
مقتل امرأة في انحراف سيارة بسبب الزوابع الرملية في البيّض
العثور على جثة شابّ مرميّة على قارعة الطريق بتبسة
سكان الحي وفي لقائهم بـ"الشروق"، أكدوا أن هذه المواجهات لا تزال مستمرة بعد اندلاعها منذ السنة الفارطة، بعد وقوع شجار بين شابين قبل أن تتسع رقعة المواجهات بين شباب الحي الواحد، لتندلع "المعركة" بينهم مع كل غروب، ويتبادل الفريقان القذف بالحجارة والألعاب النارية، ولن تتوقف المواجهات إلا بحضور أفراد الدرك الوطني وقوات مكافحة الشغب، الذين يقومون بتفريق المتجمهرين والمتخاصمين، وأضاف السكان أنهم يخشون تكرر حادثة مقتل شاب في مقتبل العمر يبلغ من العمر 17 سنة راح ضحية هذه المواجهات، فضلا عن إصابات متفرقة تعرض لها بعض الأطفال وتلاميذ متمدرسين.
وفي هذا السياق، ناشد سكان حي 5 جويلية، السلطات الولائية والأمنية، ضرورة التدخل العاجل من أجل توفير الأمن وتخصيص مقر دائم للشرطة أو للدرك الوطني من أجل حمايتهم وحماية ممتلكاتهم وفرض النظام العام بحي يضم 2940 مسكن.