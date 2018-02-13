المؤبد لناقلي 11 قنطارا من الكيف على متن شاحنة بوهران

نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، الأربعاء، بعقوبة المؤبد في حق أربعة متورطين في نقل 11 قنطارا من المخدرات على متن شاحنة، حيث كانوا يهمّون بإيصال الشحنة من عاصمة غرب البلاد نحو المسيلة.

وكانت مصالح الأمن بوهران، قد وردتها معلومات قبل نحو سنتين عن نشاط عصابة في مجال تهريب المخدرات، حيث تنقل أفرادها من ولاية المسيلة، حيث يقيمون بوهران وبالضبط بمدينة عين الترك، حيث حجزوا غرفا بفندق كي يحضّروا لعملية نقل السموم إلى ولايتهم الأصلية.

المتهمون عمدوا إلى شحن المخدرات على متن شاحنة، وانطلقوا بها نحو المسيلة، إلا أنهم لم يصلوا إلى وجهتهم، بعد توقيهم في حاجز أمني بولاية غليزان، حيث وبعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على 11 قنطارا من الكيف المعالج.