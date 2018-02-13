البحر يلفظ جثة "حراق" إفريقي بعين تموشنت

date 2018/03/01 views 532 comments 0
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icon-writer أمين بلحية

تمكن عناصر الحماية المدنية للوحدة البحرية لميناء بوزجار بعين تموشنت، الأربعاء، من انتشال جثة "حراق" إفريقي رمت بها أمواج البحر بشاطئ بوزجار.

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العملية، جاءت إثر معلومات تلقتها ذات المصالح، تفيد بوجود جثة تطفو على سطح الماء. على إثر ذلك تم انتشالها وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى العامرية.

جدير ذكره، أن مصالح الحماية المدنية لعين تموشنت تمكنت خلال أسبوعين من انتشال أكثر من 10 جثث لحراقة أفارقة .

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