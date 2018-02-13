سائقها فقد السيطرة عليها بسبب عطب أصاب الفرامل إصابة 16 تلميذا في انقلاب حافلة للنقل المدرسي بالشلف

خلف انقلاب حافلة للنقل المدرسي ببلدية الأبيض مجاجة في الشلف، الخميس، إصابة 16 تلميذا تتراوح أعمارهم ما بين 14 و18 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم على إثرها على جناح السرعة إلى مستشفى الإخوة باج بعاصمة الولاية.

وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ الحافلة كانت تقل تلاميذ المؤسسات التربوية للتعليم المتوسط والثانوي لمنطقة عزوزن، وبأحد منحدرات المخرج الشمالي لقرية يارمول فقد سائقها السيطرة عليها، بسبب عطب تقني أصاب فراملها؛ فانحرفت ثم انقلبت مخلفة 16 جريحا، تم تحويلهم إلى مستشفى. وفور تدخل مصالح الأمن، فتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقة للحادث.