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بعد إقالة سابقه بسبب اختلالات في التسيير
وزارة التعليم العالي تعيّن البروفيسور الشيخ بلفضل رئيسا لجامعة تيارت
تم تنصيب البروفيسور الشيخ بلفضل، صباح ، رئيسا جديدا لجامعة ابن خلدون خلفا للبروفيسور مدربل خلادي، الذي أقيل من منصبه قبل أيام، على خلفية مشاكل عديدة كانت محل شكاوى وصلت الوزارة وبلغت أسماع الرأي العام.
وكان التنصيب قد تم بحضور مفتشة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلطات المحلية، إضافة إلى مسؤولي الجامعة والشركاء الاجتماعيين، موظفين وطلبة، وسط ترحيب بالتنصيب الجديد، حيث إن الأستاذ بلفضل ابن الجامعة ويعرف تفاصيلها، مما يجعل مواصلة المسيرة أو تعديلها سهلا.
يشار أن البروفيسور الشيخ بلفضل كان عميدا لكلية الطبيعة والحياة، ثم أقاله رئيس الجامعة خلال شهر أكتوبر الماضي، ليعود إلى التدريس وتحدث المفاجأة في أن يخلفه بداية شهر مارس!
ويتوقع متابعون أن يقوم الوافد الجديد إلى مديرية الجامعة بتصحيح الاختلالات التي تسببت في إقالة سابقه، وهو ما يعيد الهدوء إلى الجامعة ويسرع في تفكيك التحالفات الموالية والمضادة في انتظار نشوء أخرى، كما هو الحال مع كل مسؤول جديد!.
طالب2018/03/02 على 10:451
نفس حكاية باتنة
رئيس الجامعة يقيل عميد كلية لما رأى تخلاط منظم ضده شخصيا
الوزير يعيد العميد المقال ...
الوزير يقيل رئيس الجامعة ....
الوزير يعيد المعيد لمنصبه ويعينه رئيسا للجامعة ....
كل هذا التخلاط كا يقوم به منظمات طلابية معروفة للعام والخاص.
واليوم التخلاط بلغ مستويات قياسية . وعن قريب نرى المنظمات الطلابية تشرف على التوظيف والتدريس وربما المشاركة في التسيير