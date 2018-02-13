آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
الصقيع القادم من سيبيريا يقتل 41 شخصاً في أوروبا
-
حرب الشوارع.. أسلوب جديد في إدارة الخلافات الدولية!
-
استقبال رسمي لافت لأردوغان في الجزائر عكس ما حدث في 2014..!
-
هل أرغمت "ثورة التلاميذ" بن غبريط على التراجع عن فصل الأساتذة؟!
-
التلاميذ يفاجئون بن غبريط.. هل ستفصلهم أيضا؟!
-
هل خالفت رسالة الرئيس بوتفليقة آمال وتوقعات الأساتذة والأطباء؟
-
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
-
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
-
هل تستطيع فتوى التحريم إيقاف "الحرقة" في الجزائر؟!
-
لماذا ينتقم زطشي من رجال روراوة في الفاف؟
تتعلق بشركة "بيزك" للاتصالات
استجواب نتنياهو وزوجته في قضايا فساد
استجوبت الشرطة الإسرائيلية، صباح الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زوجته سارة، للتحقيق معهما للمرة الأولى في قضية فساد تتعلق بشركة "بيزك" للاتصالات.
وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير لها، إلى أن الشرطة وصلت إلى مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، وتستمر عملية الاستجواب 4 ساعات، وستقدم زوجته سارة شهادة أمام الشرطة.
وذكرت أن الشرطة تستمع لرواية نتنياهو بشأن شراء الغواصات كجزء من قضية 3000، إلى جانب التحقيق في شكوكها حول الاحتيال وخرق الأمانة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر كبير في الشرطة الإسرائيلية قائلا: "نمتلك تسجيلا يوثق المحادثات بين نتنياهو والأشخاص في هذه القضية"، إضافة إلى وجود مراسلات بين سارة زوجة نتنياهو وإيريس أولفيتش.
وكانت الشرطة شرعت في وقت سابق، بفتح تحقيق سري مع نتنياهو في قضايا فساد معروفة باسم 4000، بعدما نشرت توصيتها مؤخرا في ملفي فساد آخرين هما الملف 1000 والملف 2000، التي نصت على تقديم نتنياهو للمحاكمة بتهم تلقي الرشوة والفساد وخيانة الأمانة وغيرها.
ويتهم نتنياهو وفق "الملف 4000"؛ بتقديم تسهيلات كبيرة بملايين الشواكل (الدولار الأمريكي يعادل 3.53 شيقل) لمالك شركة "بيزك" للاتصالات رجل الأعمال شاؤول أولفيتش، مقابل تلقيه وأسرته دعما إعلاميا كبيرا عبر موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه أولفيتش.
الجزائر - الجزائر2018/03/02 على 11:151
اين نحن منهم
02018/03/02 على 11:342
الان اخبرونا من هم اليهود و من هي دولة القانون و العدل لقد اختلطت علي الامور ولم اعد افهم حاجة و لو لم تكن محبتي لفلسطين لقلت تحيا اسرائيل . اسمحولي خاوتي راني معمر الى حد الانفجار