تتعلق بشركة "بيزك" للاتصالات استجواب نتنياهو وزوجته في قضايا فساد

استجوبت الشرطة الإسرائيلية، صباح الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زوجته سارة، للتحقيق معهما للمرة الأولى في قضية فساد تتعلق بشركة "بيزك" للاتصالات.

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير لها، إلى أن الشرطة وصلت إلى مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، وتستمر عملية الاستجواب 4 ساعات، وستقدم زوجته سارة شهادة أمام الشرطة.

وذكرت أن الشرطة تستمع لرواية نتنياهو بشأن شراء الغواصات كجزء من قضية 3000، إلى جانب التحقيق في شكوكها حول الاحتيال وخرق الأمانة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر كبير في الشرطة الإسرائيلية قائلا: "نمتلك تسجيلا يوثق المحادثات بين نتنياهو والأشخاص في هذه القضية"، إضافة إلى وجود مراسلات بين سارة زوجة نتنياهو وإيريس أولفيتش.

وكانت الشرطة شرعت في وقت سابق، بفتح تحقيق سري مع نتنياهو في قضايا فساد معروفة باسم 4000، بعدما نشرت توصيتها مؤخرا في ملفي فساد آخرين هما الملف 1000 والملف 2000، التي نصت على تقديم نتنياهو للمحاكمة بتهم تلقي الرشوة والفساد وخيانة الأمانة وغيرها.

ويتهم نتنياهو وفق "الملف 4000"؛ بتقديم تسهيلات كبيرة بملايين الشواكل (الدولار الأمريكي يعادل 3.53 شيقل) لمالك شركة "بيزك" للاتصالات رجل الأعمال شاؤول أولفيتش، مقابل تلقيه وأسرته دعما إعلاميا كبيرا عبر موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه أولفيتش.