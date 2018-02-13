احترفت السطو على "الفيلات" وسرقة الأموال والمجوهرات عصابة "الفليشة" و"العنابي" أمام المحكمة بعد ترويع أثرياء العاصمة!

برمجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بتاريخ 19 مارس الجاري، محاكمة سبعة أشخاص شكلوا عصابة إجرامية خطيرة يقودها مسبوق يكنى "فليشة"، احترفوا السطو على "فيلات" الأثرياء بالعاصمة وتجريد أصحابها من مجوهراتهم وأموالهم، وغيرها من الأغراض الثمينة التي تصادفهم خلال تسللهم وضح النهار إلى منازل الضحايا، لتطيح بهم عناصر الأمن بعد عملية تحر موسعة، انطلاقا من شكاوى مواطنين وتسجليها لعدة حوادث سرقة طالت منازل بمناطق مختلفة بالعاصمة تمت بنفس الطريقة، مثلما علمت "الشروق" من مصادرها الخاصّة.

ملابسات القضية جاءت عقب شكوى تلقتها مصالح الأمن من قبل طبيب يقطن بحي الينابيع ببلدية بئر مراد رايس، هذا الأخير أفادت أقواله عن تعرض منزله سرقة من طرف مجهولين استغلوا خروجه صباحا إلى مقر عيادته، وتواجد عائلته خارج الوطن من أجل الاستيلاء على مصوغات من المعدن النفيس وبعض الأجهزة الإلكترونية.

وانطلاقا من المعلومات التي تحصلت عليها الشرطة تم تكثيف التحري للوصول إلى هوية الجناة، أين تم توقيف شخص مشتبه فيه يدعى"ع،ر"، كشف بدوره خلال استجوابه أمام مصالح الضبطية القضائية، عن تورطه في الجريمة بعد عرض تلقاه من شخصين أحدهما يكنى"العنابي"، واللذان عرّفاه على الرأس المدبر لعمليات السرقة، ويتعلق الأمر بالمدعو"فليشة".

إلى جانب ذلك، كشف ذات المتهم عن مشاركتهم في عملية سرقة أخرى طالت منزلا بضواحي "غابة ديكارت" في دالي ابراهيم، وسرقة خزنة مصفحة تحتوي على مبلغ مليار و800 مليون سنتيم وكذا مبالغ بعملة الدولار، واستغلالا لأقوال المتهم السالف الذكر، تم توقيف المدعو "العنابي" الذي كشف هو الآخر عن تورط العصابة في سرقات طالت منازل بمنطقة السحاولة، دون أن ينكر اقتسامهم للمبالغ الطائلة التي اغتنموها، إذ قدرت حصته بـ300 مليون سنتيم خلال عملية واحدة.