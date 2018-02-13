بعد انفجار هز المبنى مسلحون يهاجمون مقرا للجيش في بوركينا فاسو

هاجم مسلحون مقنعين يرتدون حقائب ظهر، حراسا عند مدخل مقر جيش بوركينا فاسو في العاصمة واغادوغو، الجمعة، بعد انفجار هز المبنى، حسبما قال شاهد لـ"رويترز".

ولم يتضح بعد سبب الانفجار ولكن عددا من الشهود قالوا إنهم سمعوا صوت إطلاق نار قبل الانفجار، واستطاع شاهد من "رويترز" رؤية سحابة من الدخان الأسود تتصاعد فوق المقر.

من جهتها، أفادت وكالة "فرانس برس" بأنه سُمع إطلاق نار كثيف في وسط واغادوغو بالقرب من السفارة الفرنسية.

وذكر شهود عيان أن خمسة مسلحين ترجلوا من سيارة وأطلقوا النار على مارة قبل التوجه الى السفارة.

وأفاد شهود آخرون عن وقوع انفجار بالقرب من هيئة أركان القوات المسلحة والمعهد الفرنسي، في وسط العاصمة.