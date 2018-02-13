كشفت الفنانة والمغنية سلمى كويرات أنها تعتبر فترة غيابها عن الساحة الفنية طيلة 16 سنة بمثابة "استراحة محارب" وذلك بعدما هاجرت البلاد وتوقفت عن الغناء ما عدا في بعض المناسبات القليلة والحفلات التي تعد على أصابع اليد الواحدة!!
سلمى كويرات التي عرفها الجمهور الجزائري باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين والفاعلين في فرقة "ميديتيرانيو" للفلامينكو، نزلت ضيفة على برنامج "صباح الشروق" وقالت إنها لم تزر الجزائر وتغني فيها طيلة 16 سنة سوى مرتين أو ثلاث مرات زيادة على تقديمها أغنية مسلسل "أسرار الماضي" والتي لحنها الموسيقار محمد روان. وعن علاقتها بهذا الأخير قالت سلمى إنه "أحد أكثر المشجعين لها سواء عندما كانا في فرقة ميديترانيو أو حتى بعدما انفصلت الفرقة حيث شجعها على الاستمرار في الغناء".
يشار أن سلمى سجلت عودتها القوية الأسابيع الماضية من خلال مشاركتها في البرنامج الموسيقي الضخم "كوك ستوديو" الذي عرضته "الشروق تي في" حصريا وعن هذه التجربة تقول سلمى:" لقد كانت فرصة جميلة من أجل اللقاء بجمهوري مرة أخرى زيادة على تعرفي على بعض الأصوات الجديدة والصاعدة في الجزائر، وبينها صوت المغني الشاب نسيم جزمة الذي قام بمشاركتي (ديو) النشيد الوطني (من جبالنا) وأنا سعيدة حقا بردود الفعل الايجابية التي حققها هذا الديو".
وفي سياق متصل، قالت سلمى كويرات إنها سافرت إلى المغرب طيلة السنوات الفارطة من أجل العمل، لكنها بقيت وفية لبلدها الجزائر، ناهيك على قيامها بتقديم مجموعة من الحفلات والسهرات الفنية مثل الحفل الذي ستحييه هذا السبت بالجزائر العاصمة، ويتضمن الكثير من الأغاني سواء تلك التي اشتهرت بها أو مجموعة من الأغاني من التراث الجزائري الجميل.
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غادرت الجزائر وتوقفت 16 سنة عن الغناء.. و"من جبالنا" أعادتني من بعيد؟!
يوسف الحاج
كشفت الفنانة والمغنية سلمى كويرات أنها تعتبر فترة غيابها عن الساحة الفنية طيلة 16 سنة بمثابة "استراحة محارب" وذلك بعدما هاجرت البلاد وتوقفت عن الغناء ما عدا في بعض المناسبات القليلة والحفلات التي تعد على أصابع اليد الواحدة!!
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سلمى كويرات التي عرفها الجمهور الجزائري باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين والفاعلين في فرقة "ميديتيرانيو" للفلامينكو، نزلت ضيفة على برنامج "صباح الشروق" وقالت إنها لم تزر الجزائر وتغني فيها طيلة 16 سنة سوى مرتين أو ثلاث مرات زيادة على تقديمها أغنية مسلسل "أسرار الماضي" والتي لحنها الموسيقار محمد روان. وعن علاقتها بهذا الأخير قالت سلمى إنه "أحد أكثر المشجعين لها سواء عندما كانا في فرقة ميديترانيو أو حتى بعدما انفصلت الفرقة حيث شجعها على الاستمرار في الغناء".
يشار أن سلمى سجلت عودتها القوية الأسابيع الماضية من خلال مشاركتها في البرنامج الموسيقي الضخم "كوك ستوديو" الذي عرضته "الشروق تي في" حصريا وعن هذه التجربة تقول سلمى:" لقد كانت فرصة جميلة من أجل اللقاء بجمهوري مرة أخرى زيادة على تعرفي على بعض الأصوات الجديدة والصاعدة في الجزائر، وبينها صوت المغني الشاب نسيم جزمة الذي قام بمشاركتي (ديو) النشيد الوطني (من جبالنا) وأنا سعيدة حقا بردود الفعل الايجابية التي حققها هذا الديو".
وفي سياق متصل، قالت سلمى كويرات إنها سافرت إلى المغرب طيلة السنوات الفارطة من أجل العمل، لكنها بقيت وفية لبلدها الجزائر، ناهيك على قيامها بتقديم مجموعة من الحفلات والسهرات الفنية مثل الحفل الذي ستحييه هذا السبت بالجزائر العاصمة، ويتضمن الكثير من الأغاني سواء تلك التي اشتهرت بها أو مجموعة من الأغاني من التراث الجزائري الجميل.