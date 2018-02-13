القناة تحصلت على الدرع الفضّي من موقع الفيديو العالمي 400 ألف مشترك و150 مليون مشاهدة لـ"الشروق نيوز" على "يوتيوب"

حققت قناة "الشروق نيوز" نسبة متابعة بلغت 120 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" في عام 2017، إذ تضاعف الرقم 4 مرات مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية التي تم خلالها تسجيل 30 مليون متابعة فقط.

وقال عبد الرحيم حراوي، رئيس تحرير "الميلتيمديا" لقنوات "الشروق"،: "في العام الماضي رفعنا التحدي من اجل الوصول بصفحة "الشروق نيوز" الى عتبة مليون متابع على"فايسبوك" بعد ان كنا في الـ150 ألف، واستطعنا تحقيق ذلك قبل نهاية السنة، الأمر نفسه بالنسبة لحسابنا على يوتيوب الذي وصل الآن إلى أزيد من 398 ألف مشترك رغم أن المواد المعروضة عبر القناة جادة، في حين أن اغلب الفيديوهات الأكثر مشاهدة غالبا هي الساخرة أو المضحكة، وهذا شكّل تحد آخر بالنسبة لنا. "لعلمكم الشروق نيوز هي المؤسسة الإعلامية الوحيدة التي بلغ فيها عدد متابعات الفيديو الواحد على "يوتيوب" مليون مشاهد بعد أقل من 24 ساعة فقط من نشره".

للإشارة، كانت "الشروق نيوز" قد تحصلت على الدرع الفضي من موقع "يوتيوب" بعد بلوغها 100 ألف مشترك في القناة خلال ظرف قصير وهذا بفضل مجهودات العمال الشباب في قسم الملتيميديا، من أجل أن يكون مشاهد "الشروق الإخبارية" أول من يعلم.