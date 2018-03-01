كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
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هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
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ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
Mohamed2018/03/03 على 12:031
لمادا تدهب بعيد الكسكس طبق جزاري 100% لا لتونس ولا المغرب
ركز على إختلافه في المدن الجزائرية فقط عندنا ربما أكثر من عشرين طبق كسكس جزائري مختلفين في
1 Il y a plusieurs façons de rouler le couscous
2 إختلاف الطبخ و الخظر المظافة و حتى بدون خظر
زيارة بعض المدن واجبة بوسعدة سعيدة تيارت بيض بجاية باتنة كلها تختلف
لانعطي قيمة من يسرق ثراثنا وينسبه لنفسه
قنات الجزيرة في بدايتها قامت بي ربرتاج في حدود الجنوبيىية المغربية المراءة تطبخ العصبان و حشمانة تقول فيىكل مرة جزائري تعلمنه عليهم تابع
Mohamed2018/03/03 على 12:072
قناة الجزيرة في بدايتها قلت والفيديو مازال موجود في يوتوب
اليوم رجعوه مغربي كما كثير من الاطباق
كفان نية و نحافظ على ثراثنا ونحترم من يدعو ثراثنا بالجزائري بعد التقليد و نبخص ونكره سارق ثرانا
المغرب لم يفهم بعد ان كرهنا لهم من سرقة ثراثنا ونسبه لهم
يارب يغنو حتى العاصمي والسطايفي
موح - Dz2018/03/03 على 12:323
الكسكس اصله جزاءير والباقي تقليد ماعندهم لا كسكس ولا هم يحزنون سرقو كل شيء من الجزاءير حتي مغني الرأي سرقوهم ونسبوهم لأنفسهم الكسكس جزاءيري قبائلي
رانى زعفان - الجزائر2018/03/03 على 13:004
سرقوا الراى الجزائرى و نسبوا اليهم اللباس التقليدى والان يتجهون الى الكسكسى المتاصل فى الجزائر على مر العصور .حتى الامازيغية يريدون الاستحواذ عليها.الذنب ليس ذنبهم فهذا حال من لا يحافض على تراثه و ممتلكاته.لقد ذهبت الى تونس واكلت الكسكسى ولم اكمل ملعقتين رغم طبخه من طرف عائلة نعرفها و ليس فى المطعم. كما زرت المغرب و رايت الكسكسى و هو بعيد عن الكسكسى الجزائرى الذى يستحق ان يصنف من طرف اليونسكو.اما قناة فرانس 24 فهى معروفة بانحيازها للمغرب و معاداتها للجزائر و تفتقد للموضوعية فى كثير من الاحيان.