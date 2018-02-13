في تسريب منسوب له مبارك يتحدث عن دور أمريكا في "ثورة يناير"

نشرت صفحة على موقع فيسبوك، داعمة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الخميس، تسجيلاً مسرباً، نسبته لمبارك، عن خطة الولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة به.

وحسب التسجيل الذي نشرته صفحة "أنا أسف ياريس" على فيسبوك والتي يتابعها أكثر من 2 مليون شخص، قال مبارك وهو يتحدث مع شخص آخر: "الثورة ابتدت، والأمريكان اشتغلوا فيها من 2005، وأنا كنت حاسس".

وأضاف مبارك في التسريب الذي أوضحت الصفحة أنه سجل عام 2013: "لذلك، أنا في اجتماع 2010 في ديسمبر، قلت لهم يا جماعة الأمريكان حطوا صوابعهم في الشق بسببي، لا قادر أتنازل لهم على قاعدة ولا ميناء، ولا اتصالات ولا أي حاجة".

ومضى قائلاً: "عايزين يزيحوني بأي ثمن، قلت لهم أنا في 2011 سأسلم الحكم، مش ها أسلمه توريث، الأمريكان كدابين هما اللي أشعلوا حكاية التوريث والناس صدقتهم".

واستطرد: "قلت لهم يا جماعة نظامنا جمهوري، بس مافيش فايدة البتاعة الإعلامية أقوى مننا".

وتساءل: "أنا هاخلي ابني يمسك البلد؟! دي عايزة واحد من القوات المسلحة، وله علاقة بيهم".

وتنشر هذه الصفحة بين الحين والآخر أخبار الرئيس المصري الأسبق والذي أطاحت به ثورة 25 يناير/جانفي 2011، بعد اعتصام للمتظاهرين في ميدان التحرير الأشهر في العاصمة المصرية القاهرة.

يشار إلى أنه لا يمكن التأكد من صحة المعلومات الواردة في مواقع التواصل الاجتماعي من مصدر مستقل.

وتنحى مبارك عن السلطة في 11 فيفري 2011، وكلف المجلس العسكري المصري إدارة شؤون البلاد حتى جوان 2012، وسلم المجلس الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي - أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد - المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الحكم والذي ولم يتسمر في الحكم إلا عاماً واحداً، ثم أطاح الجيش به في جويلية 2013.

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