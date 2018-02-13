أنزلت قوات الأمن بالقوة سعودياً صعد إلى منبر أحد مساجد محافظة ينبع ليخطب في الناس قبل وصول الخطيب الرسمي للمسجد، ظهر الجمعة، وفق ما ذكر موقع "هاف بوست عربي".
وقالت مواقع سعودية، إن الرجل الذي ظهر في فيديو تداوله مستخدمون لموقع تويتر "مختل عقلياً"، وكان يرتدي البشت (عباءة)؛ ليوهم الناس بأنه الخطيب.
ووقع الحادث - وفق موقع "سبق" المقرب من السلطات - في مسجد الجابرية في مركز ينبع النخل التابع لمحافظة ينبع غرب البلاد.
وأضاف الموقع، أن الخطيب الجديد رفض، في البداية، النزول من على المنبر قبل أن يأتي الأمن.
وبعد إخراجه، صعد الخطيب الرسمي وأنهى المصلون صلاتهم وخطبتهم.
المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة المدينة المنورة، ماجد بن غالب المحمدي، قال في تصريح نشره موقع عاجل، إن إدارة المساجد في محافظة ينبع، أفادت بأن شخصاً مختلاً عقلياً صعد المنبر، عند الساعة الـ12:35 ظهراً؛ لإلقاء الخطبة في جامع الجابرية في ينبع النخل. وعند اعتلائه المنبر، تدخل عدد من المصلين، وتم التعامل معه من قِبَل الجهات المختصة.
https://www.youtube.com/watch?v=aERlL_YyKtk
اعتراض على أسلوب إنزاله
وكانت الرواية الرسمية بأن الرجل مختلٌّ عقلياً هي السائدة على الشبكات الاجتماعية، إلا أن بعض وسائل الإعلام ذكرت فقط أنه لم يكن مصرحاً له بإلقاء الخطبة.
وانتقد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي أسلوب إنزال الرجل بالقوة من على المنبر.
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بالفيديو
إنزال خطيب مسن بالقوة من على المنبر في السعودية!
وكالات - الشروق أونلاين
أنزلت قوات الأمن بالقوة سعودياً صعد إلى منبر أحد مساجد محافظة ينبع ليخطب في الناس قبل وصول الخطيب الرسمي للمسجد، ظهر الجمعة، وفق ما ذكر موقع "هاف بوست عربي".
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وقالت مواقع سعودية، إن الرجل الذي ظهر في فيديو تداوله مستخدمون لموقع تويتر "مختل عقلياً"، وكان يرتدي البشت (عباءة)؛ ليوهم الناس بأنه الخطيب.
ووقع الحادث - وفق موقع "سبق" المقرب من السلطات - في مسجد الجابرية في مركز ينبع النخل التابع لمحافظة ينبع غرب البلاد.
وأضاف الموقع، أن الخطيب الجديد رفض، في البداية، النزول من على المنبر قبل أن يأتي الأمن.
وبعد إخراجه، صعد الخطيب الرسمي وأنهى المصلون صلاتهم وخطبتهم.
المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة المدينة المنورة، ماجد بن غالب المحمدي، قال في تصريح نشره موقع عاجل، إن إدارة المساجد في محافظة ينبع، أفادت بأن شخصاً مختلاً عقلياً صعد المنبر، عند الساعة الـ12:35 ظهراً؛ لإلقاء الخطبة في جامع الجابرية في ينبع النخل. وعند اعتلائه المنبر، تدخل عدد من المصلين، وتم التعامل معه من قِبَل الجهات المختصة.
https://www.youtube.com/watch?v=aERlL_YyKtk
اعتراض على أسلوب إنزاله
وكانت الرواية الرسمية بأن الرجل مختلٌّ عقلياً هي السائدة على الشبكات الاجتماعية، إلا أن بعض وسائل الإعلام ذكرت فقط أنه لم يكن مصرحاً له بإلقاء الخطبة.
وانتقد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي أسلوب إنزال الرجل بالقوة من على المنبر.
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