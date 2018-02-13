خلف حادث اصطدام بين شاحنة فقدت مكابحها وسيارة من نوع بيكانتو، مصرع 7 أشخاص ببلدية بني حميدان بقسنطينة منتصف نهار السبت.
ووفقا لتلفزيون الشروق نيوز، فإن صاحب الشاحنة الذي فقد السيطرة على مركبته، صدم إمرأة كانت تقطع الطريق فأرداها قتيلة في عين المكان، قبل أن يصدم سيارة سياحية من نوع "بيكانتو" كان على متنها 6 أفراد من عائلة واحدة لفظوا أنفاسهم جميعا.
وقد تم نقل الضحايا الـ7 إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قسنطينة الجامعي. والضحايا هم السيدة الراجلة ورجل وامرأتان وثلاثة أطفال من عائلة واحدة.
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بسبب شاحنة فقدت مكابحها
مجزرة مرورية بقسنطينة تخلف 7 قتلى
الشروق أونلاين
خلف حادث اصطدام بين شاحنة فقدت مكابحها وسيارة من نوع بيكانتو، مصرع 7 أشخاص ببلدية بني حميدان بقسنطينة منتصف نهار السبت.
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ووفقا لتلفزيون الشروق نيوز، فإن صاحب الشاحنة الذي فقد السيطرة على مركبته، صدم إمرأة كانت تقطع الطريق فأرداها قتيلة في عين المكان، قبل أن يصدم سيارة سياحية من نوع "بيكانتو" كان على متنها 6 أفراد من عائلة واحدة لفظوا أنفاسهم جميعا.
وقد تم نقل الضحايا الـ7 إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قسنطينة الجامعي. والضحايا هم السيدة الراجلة ورجل وامرأتان وثلاثة أطفال من عائلة واحدة.