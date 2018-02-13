بخصوص استبدال رخصة السياقة الجزائرية بالأجنبية.. النائب بلمداح: السفارة بمدريد ترفض تطبيق تعليمات الداخلية وتمارس البيروقراطية!

صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية

اشتكى النائب عن الجالية بالمنطقة الرابعة أوروبا عدا فرنسا والأمريكيتين، نور الدين بلمداح من البيروقراطية والعراقيل التي تمارسها سفارة الجزائر بمدريد بحق المغتربين بإسبانيا، في قضية استبدال رخصة السياقة الجزائرية بالإسبانية.

وذكر النائب بلمداح في رسالة موجهة لسفرة الجزائر بمدريد تلقت "الشروق" نسخة منها، حملت عنوان "كفانا بيروقراطية وعراقيل"، أنه رغم التسهيلات التي أقرتها الحكومة ووزارة الداخلية، فيما يخص تبديل رخصة السياقة الجزائرية للجالية المقيمة باسبانيا وايطاليا، إلا أن مصالح السفارة بمدريد لا تريد تطبيق هذه التسهيلات.

ووفق مراسلة النائب، فإن أفراد الجالية بإيطاليا عبروا عن ارتياحهم وشكرهم للتسهيلات المطبقة في السفارة، لكن للأسف الشكاوى مازالت تتواصل فيما يخص الجالية المقيمة بإسبانيا.

وأكد بلمداح على أن أفراد الجالية وعند اتصالهم بالسفارة يقوم شخص بالرد عليهم ويجيبهم بأنه لا جديد وأن شهادة الكفاءة يجب أن تستلمها السفارة عن طريق الحقيبة الدبلوماسية.

وختم النائب بلمداح بالقول "وعليه سعادة السفيرة نرجو توقيف هذه العراقيل البيروقراطية التي لا تخدم أحدا".