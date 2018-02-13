الطيب زيتوني: استعادة جماجم المقاومين "تسير في الاتجاه الصحيح"

أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، السبت، أن عملية استعادة جماجم المقاومين الجزائريين المحتفظ بها منذ ما يقارب القرنين بمتحف الإنسان بباريس، من أجل دفنها بالجزائر "تسير في الاتجاه الصحيح".

وفي رده على سؤال حول هذا الملف، على هامش مراسم إحياء الذكرى الـ61 لاستشهاد العربي بن مهيدي التي احتضنها دوار الكواهي بعين مليلة مسقط رأس الشهيد الرمز، أكد الوزير أن "عملية استعادة جماجم المقاومين الجزائريين تسير في الاتجاه الصحيح"، مذكرا بوجود لجنة تقنية مكلفة باستعادة الجماجم تعمل في هذا الاتجاه، مضيفا "اللجنة باشرت عملها بعد تقديم الجزائر طلبا رسميا لفرنسا يتعلق بهذا الملف".

كما أكد وزير المجاهدين بشأن استرجاع أرشيف الجزائر المحتفظ به بفرنسا على "وجود إرادة من الطرفين لدراسة الملف من قبل مختصين في إطار لجنة مختلطة".