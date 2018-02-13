أقسام افتراضية لمترشحي البكالوريا و"مفاتيح للنجاح" في 10 دقائق

date 2018/03/03 views 774 comments 2
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icon-writer نشيدة. ق

صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية

بادر أساتذة في مختلف المواد التعليمية، بإنشاء ما يعرف "بأقسام افتراضية"، لفائدة التلاميذ المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، من خلال تقديم دروس وتمارين تعد بمثابة "مفاتيح النجاح" في مدة 10 دقائق فقط.

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ووضع أساتذة يدرسون مختلف المواد، في متناول المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا لجميع الشعب، أزيد من 50 معادلة تضم ملخصات عن الدروس التي تلقاها التلاميذ، من خلال التركيز على "المعوقات" التي تواجه التلاميذ عادة لدى اجتيازهم للتقويمات والاختبارات وتشكل عائقا كبيرا لهم، ومحاولة معالجتها، إلى جانب وضع مجموعة من التمارين التي تكون متبوعة بنصائح "تقنية" بحتة وتوجيهات بيداغوجية، ستكون بمثابة "مفاتيح النجاح" في البكالوريا في مدة أقصاها 10 دقائق.

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