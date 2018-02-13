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أقسام افتراضية لمترشحي البكالوريا و"مفاتيح للنجاح" في 10 دقائق
بادر أساتذة في مختلف المواد التعليمية، بإنشاء ما يعرف "بأقسام افتراضية"، لفائدة التلاميذ المترشحين لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، من خلال تقديم دروس وتمارين تعد بمثابة "مفاتيح النجاح" في مدة 10 دقائق فقط.
ووضع أساتذة يدرسون مختلف المواد، في متناول المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا لجميع الشعب، أزيد من 50 معادلة تضم ملخصات عن الدروس التي تلقاها التلاميذ، من خلال التركيز على "المعوقات" التي تواجه التلاميذ عادة لدى اجتيازهم للتقويمات والاختبارات وتشكل عائقا كبيرا لهم، ومحاولة معالجتها، إلى جانب وضع مجموعة من التمارين التي تكون متبوعة بنصائح "تقنية" بحتة وتوجيهات بيداغوجية، ستكون بمثابة "مفاتيح النجاح" في البكالوريا في مدة أقصاها 10 دقائق.
كلما تجيئ تكحلها ... - ALGERIA2018/03/03 على 20:561
واين هو القرص السحري ...يابنت عبرييييييط ...
02018/03/03 على 21:572
الباك شر يرغب فيه الحمقى حيث أصبحت 8 تضخم لتصبح 10
بدل أن يخسر المترشح ويتعلم حرفة نبيلة ليبدأ العمل في 18 سنة
بمرتب من 3 إلى 7 ملايين حسب حرفته أو تجارته ويتزوج ويبني مستقبله
تضخم نقطته ليربح الباك ويضيع 7 سنوات في الجامعة ليصبح بطالا أبوه
يعطيه النقود ليتقهوى ويشتري السجائر ولا يجد الوظيفة إلا عند 37 سنة
بحوالي 3 ملايين شهريا وعندها يكون قد أضاع مستقبله
وبدل أن تخسر التلميذة وتتعلم الطبخ وأعمال المنزل وتقبل الزواج تضخم
نقطتها إلى 10 لتذهب للجامعة و تنغمس في الغرام و ترفض الزواج
لتبقى عانسا .