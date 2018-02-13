وزير السياحة المقال مسعود بن عقون يردّ على متهميه عبر "الشروق": سأقاضي من يتهمني بالإبتزاز لتغطية فضائح التلاعب بأموال الطلبة!

قال وزير السياحة السابق المقال، والأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين "الأمبيا"، مسعود بن عقون، إنه سيرفع دعوى قضائية، الأحد، ضد إدارة الخدمات الجامعية لغرب العاصمة، التي اتهمته، السبت، بتحريض الطلبة على الإضراب في ثلاث إقامات تتبع لها، في محاولة منه لممارسة الابتزاز من أجل عقد صفقات تجارية مع شركاته الخاصة، مثلما ورد في عريضة الاتهام المرفوعة أمام القضاء الإداري.

وبهذا الخصوص، أنكر مسعود بن عقون، في اتصال لـ"الشروق"، السبت، كل التهم المنسوبة إليه من طرف مديرية الخدمات الجامعية لغرب الجزائر العاصمة، مشددا: "لا أدري لماذا يتخوفون من إشعار بالإضراب تم اتخاذه في اجتماع المكاتب الولائية الأربعاء الماضي، والذي يشمل 48 ولاية وليس الجزائر العاصمة فقط".

وحسب الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين "الأمنيا"، فإن الإشعار بالإضراب لا يعني تحريض الطلبة والابتزاز، متحديا إدارة الخدمات الجامعية لغرب العاصمة بالقول: "يتحدثون في العريضة المرفوعة أمام المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، بأن الإضراب غير شرعي، وأن السبب الحقيقي هو رفض التعاقد مع شركات النظافة بأولاد فايت كما يدعون"، مضيفا: "هذا كذب وافتراء وأتحداهم أن ينشروا أسماء هذه الشركات أو السجل التجاري، وسأرفع دعوى قضائية اليوم الأحد ضد هؤلاء الذين يتهمونني".

وذكر وزير السياحة المقال بعد ساعات من تعيينه في حكومة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، أن إدارة الخدمات الجامعية لغرب العاصمة تريد التنصل من مسؤولياتها وتغطية فضائحها وفشلها في تسير الإقامات الجامعية التي يشتكي طلبتها من نوعية الخدمات المقدمة خاصة الإطعام، مضيفا: "تضخ أموال طائلة في خزينة الخدمات الجامعية لكن الطلبة محرومون من الدجاج لمدة ثلاثة أشهر كاملة".

وأضاف المتحدث قائلا: "إدارة الخدمات الجامعية لغرب الجزائر العاصمة، تحاول توجيه الأنظار عن التلاعبات الحاصلة في الميزانية المخصصة للطلبة، لأن الوزارة الوصية تدرك ذلك، وهو ما جعل الإدارة تتخوف من حركة إقالة قد تطال القائمين عليها، ولهذا تم اتهامي بتحريض الطلبة والحديث عن رغبتي في افتكاك صفقات مع شركات النظافة على مستوى الإقامات الجامعية الثلاث بأولاد فايت".

ويرتقب أن تنظر المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس في قسمها الاستعجالي، الأحد، في دعوى إدارة الخدمات الجامعية ضد وزير السياحة المقال مسعود بن عقون لأجل توقيف الإضراب عن الإطعام في الإقامات الجامعية بغرب العاصمة، المزمع الدخول فيه ابتداء من هذا الأحد.