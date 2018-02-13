الاحتلال أطلق النار على سائق السيارة إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في عملية دهس في عكا

أصيب جنديان إسرائيليان، وشرطي حرس حدود، الأحد، بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة إثر تعرضهم لعملية دهس، في مدينة عكا شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أن شرطة الاحتلال أطلقت النار على سائق السيارة التي قامت بدهس ثلاثة من جنود الاحتلال في موقعين مختلفين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وأضافت الصحيفة، أن السائق مواطن عربي يسكن في شمال البلاد (من فلسطنيي الداخل المحتل بعد النكبة).

ورجحت الشرطة حسب موقع "معاريف"، أن تكون العملية ذات "طابع قومي"، دون مزيد من التوضيح.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اصطدام السيارة بأحد جنود الاحتلال، بالإضافة إلى تجمع عدد من جنود الاحتلال حول سائق السيارة الذي أصيب بجراح بالغة، دون أن يتلقى العلاج اللازم.

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