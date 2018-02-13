كشف بنك الجزائر عن قيمة الأموال التي تم طبعها في إطار التمويل التقليدي منذ تعديل قانون النقد والصرف لدعم الخزينة العمومية.
ونشر البنك بيانا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تضمن الوضع الشهري وكشف عن ضخ 2185 مليار دينار من العملة، حتى 30 نوفمبر 2017، في إطار التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بطباعة النقود.
وقد تم طبع 2185 مليار دينار وتمثل منها 19 مليار دولار أمريكي، في شكل أوراق نقدية مضمونة من قبل الدولة الجزائرية وفقا للمادة 45 مكرر من الأمر رقم 11-11 المؤرخ 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض المكمل بالقانون رقم 17-10 المؤرخ 11 أكتوبر 2017.
ونصت هذه المادة على أنه "يقوم بنك الجزائر بشكل استثنائي، ولمدة خمس سنوات، بشراء مباشر عن الخزينة، للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار".
وكان وزير المالية عبد الرحمن راوية قد أعطى أرقاما عن احتياجات الخزينة العمومية، في تصريحات ادلى بها في 2 أكتوبر الماضي، وهي 570 مليار دينار في عام 2017، و1815 مليار في 2018، و580 مليار في 2019.
ونهاية السنة الماضية، قررت الحكومة، اللجوء إلى التمويل غير التقليدي (طباعة النقود) لمواجهة شح الموارد بفعل تراجع مداخيل الدولة من تصدير المحروقات.
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في إطار ما يسمى بالتمويل التقليدي
هذه قيمة الأموال التي طبعها بنك الجزائر
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
كشف بنك الجزائر عن قيمة الأموال التي تم طبعها في إطار التمويل التقليدي منذ تعديل قانون النقد والصرف لدعم الخزينة العمومية.
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ونشر البنك بيانا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تضمن الوضع الشهري وكشف عن ضخ 2185 مليار دينار من العملة، حتى 30 نوفمبر 2017، في إطار التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بطباعة النقود.
وقد تم طبع 2185 مليار دينار وتمثل منها 19 مليار دولار أمريكي، في شكل أوراق نقدية مضمونة من قبل الدولة الجزائرية وفقا للمادة 45 مكرر من الأمر رقم 11-11 المؤرخ 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض المكمل بالقانون رقم 17-10 المؤرخ 11 أكتوبر 2017.
ونصت هذه المادة على أنه "يقوم بنك الجزائر بشكل استثنائي، ولمدة خمس سنوات، بشراء مباشر عن الخزينة، للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار".
وكان وزير المالية عبد الرحمن راوية قد أعطى أرقاما عن احتياجات الخزينة العمومية، في تصريحات ادلى بها في 2 أكتوبر الماضي، وهي 570 مليار دينار في عام 2017، و1815 مليار في 2018، و580 مليار في 2019.
ونهاية السنة الماضية، قررت الحكومة، اللجوء إلى التمويل غير التقليدي (طباعة النقود) لمواجهة شح الموارد بفعل تراجع مداخيل الدولة من تصدير المحروقات.