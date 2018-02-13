تسهيلات وورشات تكوين دورية لطالبي العمل المبتدئين توظيف 1108 طالب عمل عبر"الوساطة" بين المؤسسات ووكالة التشغيل بموزاية

نجحت الوكالة المحلية للتشغيل بموزاية في ولاية البليدة في ظرف سنة عن افتتاحها في توفير 1108 منصب، وذلك في إطار الوساطة الكلاسيكية بنسبة 90.52% تضاف إليها التنصيبات ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتمثل نسبة 9.47 %، وتوزعت مناصب الشغل بين المؤسسات الاقتصادية الخاصة والقطاع العام وكذا القطاع الأجنبي.

قال رئيس وكالة التشغيل بموزاية بعزيز سعد الدين في لقاء مع الشروق إنه بالرغم من صعوبة المهمة في ميدان الوساطة في عالم الشغل، والمتعلقة أساسا في التقريب بين طلبات العمل المسجلة وعروض العمل المودعة لدى الوكالة، إلا أن مستشاري التشغيل بالوكالة نجحوا في تأمين عروض عمل جديدة عن طريق عمليات التنقيب عبر الزيارات الميدانية، حيث بلغت المناصب الكلاسيكية 1003 منصب شغل، أما فيما يخص التوظيف عن طريق جهاز المساعدة على الإدماج المهني فقد تم تنصيب 105 طالب عمل مبتدئ، وقد رجحت الكفة في هذا الجهاز لصالح التنصيب ضمن عقود العمل المدعم "سي تي أ" إذ مثلت نسبة 58 % من مجموع التنصيبات ضمن الجهاز أي ما يعادل 61 عقد عمل، في حين عقود الادماج "دي أي بي" بلغت 44 عقدا.

وأوضح مدير الوكالة أن الأرقام المقدمة تعد مؤشرا للدور الهام الذي يقوم به المستشارون من خلال استقدام عروض التشغيل لطالبي العمل، كما تعد دلالة واضحة على الحركية الاقتصادية التي يعرفها حوض التشغيل للوكالة، لاسيما في المجال الصناعي، حيث استوعب 44.96%من مجموع التنصيبات يليه قطاع الخدمات بنسبة 37.98% ثم قطاع الأشغال العمومية والري بنسبة 16.55 % وأخيرا قطاع الفلاحة بنسبة 0.5%.

وأشار مدير الوكالة المحلية للتشغيل بموزاية أن مصالحه تعتمد على نظام معلوماتي جديد "الوسيط" والذي يعتمد على السرعة في عملية المقاربة بين طلبات وعروض العمل عن طريق ما يسمى بمقاربة الكفاءات، من خلال التمكن من استعمال المدونة الجزائرية للتوظيف والمهن، وأورد أن وكالة موزاية ماضية في انتهاج سياسة العصرنة من خلال استعمال بوابة البطاقة الوطنية للحالة المدنية من طرف موظفي الوكالة، ما سهل على طالبي العمل عملية التسجيل من خلال تقليص كم الوثائق إلى جانب فتح بوابة جديدة في الشبكة الداخلية تحتوي على قاعدة بيانات المسجلين على غرار الاطلاع على شهادة الانتساب وغير الانتساب لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وأورد محدث الشروق أن مصالحه تمكن طالبي العمل لدى الوكالة من تسجيل أنفسهم عبر الأنترنت وكذا الاطلاع على جميع عروض العمل وجديد عمليات التوظيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما توفر نفس الخدمة للمستخدمين لإيداع عروض العمل عن بعد، وفي إطار المرافقة الدائمة فإن ذات الوكالة تنظم ورشات تكوينية لطالبي العمل المبتدئين بصفة دورية حول كيفية تحرير السيرة الذاتية وإجراء المقابلات المهنية مع المستخدم، وتلقينهم تقنيات البحث عن العمل وكسب معارف عن سوق الشغل المحلي لتسهيل عملية توظيفهم.