أوقف عناصر الدرك الوطني، السبت، بتلمسان، 11 تاجرا للمخدرات وضبطوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ (287) كيلوغرام، فيما تم توقيف أربعة (04) أشخاص بحوزتهم (500) وحدة من مختلف المشروبات بقالمة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وبرج باجي مختار، ستة (06) مهربين وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(11) جهاز كشف عن المعادن، في حين تم توقيف (05) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان.
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بحوزتهم 287 كلغ من الكيف المعالج
توقيف 11 تاجرا للمخدرات بتلمسان
الشروق أون لاين
أوقف عناصر الدرك الوطني، السبت، بتلمسان، 11 تاجرا للمخدرات وضبطوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ (287) كيلوغرام، فيما تم توقيف أربعة (04) أشخاص بحوزتهم (500) وحدة من مختلف المشروبات بقالمة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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