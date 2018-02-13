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تحديد تكلفة الحج الأسبوع القادم
محمد عيسى: قضية تزوير جوازات العمرة أمام وزير السياحة
كشف وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، الأحد، أن الحكومة ستفصل في تكلفة الحج نهاية الأسبوع القادم، بعد أن رفعت الوزارة اقتراحا إلى الوزير الأول، أحمد أويحيى، لتحديد هذه التكلفة.
وقال عيسى في دار الإمام بالعاصمة، إثر إشرافه على تكوين 19 إماما منتدبا لمسجد باريس بفرنسا، إن اللجنة الوطنية المكلفة بالحج والعمرة رفعت تقريرا إلى وزير السياحة لاتخاذ إجراءات عقابية مع الوكالات السياحية التي سيثبت تورطها في قضية تزوير جوازات سفر المعتمرين من طرف بعض الوكالات، نافيا أن يكون عددها 40 وكالة كما روجت له بعض وسائل الإعلام، حيث أفاد أن القنصلية السعودية بالجزائر من خلال تقريرها عن التزوير في الجوازات تبين من خلال التحقيق أن بعضها وقع في أخطاء غير مقصودة والقليل منها تتعلق بالتزوير المتعمد.
وعن حالة الفوضى في الفتاوى التي يروج لها البعض في الجزائر، أكد الوزير محمد عيسى في تصريح لـ "الشروق" أن وزارته ستصدر بداية الأسبوع القادم تعليمة تقضي بمنع إصدار فتاوى من طرف أئمة المساجد دون إذن من المجلس العلمي، حيث ستحسم مسألة فوضى الإفتاء والصراع الطائفي والتشدد، وقال إن الأرضية ستهيأ خلال هذا الأسبوع من خلال استشارة خبراء لفتح أكادمية الفقه الإسلامي أمامهم.
02018/03/04 على 23:101
كان على السيد بن عيس المحترم أي يسلم جوازات السفر وتراخيس العمرة للماليين الذين هم في حاجة ماسة إلى التوجه إلى بيت الله العظيم عله يستجيب لدعواتهم ويساعدهم . أوراسي