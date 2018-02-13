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بحضور وزراء وشخصيات أمنية ومنظمات حكومية ودولية
العرب يجتمعون بالجزائر لمحاربة "داعش" ومحاصرة "الحراقة"
- 4 خطط عربية مطروحة للنقاش أمام وزراء الداخلية العرب
تنتظر وزراء الداخلية العرب المجتمعين الأربعاء، بالجزائر، على مدار يومين، أجندة مكثفة ومسؤوليات كبيرة في ظل الأزمات الدبلوماسية والأمنية وتداعيات ما يسمى بـ"الربيع العربي"، الذي أدخل الشعوب وحكوماتها في دوامة تستدعي حلا استعجاليا مع المسارعة لتفكيك قنابل تلغم المنطقة العربية، ويتعلق الأمر بمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، حل أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود.
جددت الجزائر التزامها في دعم التنسيق والتعاون العربي المشترك لاسيما بخصوص القضايا الأمنية ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، باستضافتها للدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب يومي الأربعاء والخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة، بعد اعتذار لبنان عن استضافة الحدث في آخر لحظة.
ويتصدّر الملف الأمني أجندة الاجتماع، في ظل الوضع "الخطير" الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو وضع يستدعي أقصى درجات التنسيق بين البلدان المعنية، خاصة أن الجزائر تقود مبادرة لحل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، عن طريق حوار وطني.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية تلقت "الشروق" نسخة منه أن الدورة ستناقش عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس 34 و35 ومشروع خطة أمنية عربية تاسعة ومشروع خطة إعلامية عربية سابعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، بالإضافة إلى مشروع خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الفكري.
كما تحمل الدورة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة خلال عام 2017 ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال السنة الفارطة، وعدد من المواضيع الأخرى الهامة.
ويسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري تبدأ أعماله اليوم الاثنين، يترأس أشغاله الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، إلى جانب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن على كومان، يشارك فيه وزراء الداخلية لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها لعرضها على الدورة.
ويشارك في الدورة الحالية وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، اتحاد المغرب العربي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول"، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي الغربي للشرطة.
mounir - France2018/03/04 على 22:081
اتفق العرب على ان لا يتفقوا .داعش من صنعكم عبر سنين الديكتاتورية والفساد وعقلية البعثين . كل ما هو باطل لن ينتج غير الباطل.
02018/03/04 على 22:212
أغلبية العرب إلا من رحم ربك هللوا وساندوا الإرهاب الذي ضرب أبناء الشعب الجزائري بل كثير منهم من دعمه ( الشعب الجزائري لا ينتظر خيرا منهم ) . أ
الطيب - الجزائر2018/03/04 على 22:493
يتابع أحدهم دروسه في محو الأمية فطلب منه معلمه أن يعطيه كلمة تبدأ بحرف " الكاف " فكان جوابه : " كوشة " ! فقال له المعلم هذه ليست عربية فرد عليه الأمي : ياسيدي راني نقصد كوشة انتاع عرب ..ياخي انتاع التراب .
كذلك " الأمن " الذي يجتمعون من أجله و يتحدثون عنه هل هو أمن انتاع عرب ولا أمن آخر !؟ اذا هو انتاع العرب رانا نعرفوه مليح و الدليل هو كل البلدان العربية راها مؤمنة !